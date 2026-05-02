Martín Demichelis encuentra el camino hacia la portería a cero en el Mallorca

Palma (España), 2 may (EFE).- El entrenador del RCD Mallorca, el argentino Martín Demichelis, ha logrado que su equipo deje la portería a cero en dos de los últimos cuatro partidos y gane en fiabilidad defensiva en su camino hacia la permanencia en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Hasta su llegada, el conjunto insular sólo había sumado tres porterías imbatidas en lo que llevábamos de curso, una cifra que le había condenado a encontrarse cerca de las posiciones de descenso cada vez que miraba la clasificación.

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Sin embargo, los partidos ante Rayo Vallecano y Girona han sido un punto de inflexión para los bermellones, que con dos triunfos sin encajar un gol han reafirmado la idea futbolística del extécnico del River Plate argentino y del Monterrey mexicano.

Es cierto que ante el cuadro catalán la mayor parte del mérito se la llevó Leo Román, que se hizo gigante en los primeros minutos para desbaratar un mano a mano de Echeverri y supo contener, en alguna ocasión con la ayuda de los palos, la avalancha de disparos de un Girona que se vio impotente para marcar el empate.

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El técnico cumple con el triunfo en Montilivi, en la apertura de la trigésima cuarta jornada de la Liga española, dos de sus premisas: quitarse la espina de ganar fuera de casa y sumar una nueva portería a cero, lo que le coloca con 38 puntos y considerablemente más cerca de una de las salvaciones más disputadas de todo el siglo. EFE

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