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Mojica se reivindica ante el Girona con una asistencia y el MVP del partido

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Palma (España), 2 may (EFE).- El lateral colombiano del RCD Mallorca, Johan Mojica, se reivindicó en la victoria de su equipo contra el Girona (0-1) con una asistencia y el premio de MVP del partido, dejando atrás las últimas actuaciones que le habían puesto en el foco de las críticas.

El centro que le puso a Samu Costa permitió a su equipo tomar una ventaja que finalmente fue decisiva en el partido correspondiente a la 34ª jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), y a nivel defensivo sumó nueve recuperaciones, tres despejes y dos intercepciones que le permitieron llevarse el premio a mejor jugador del encuentro.

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El de Cali no está cuajando su mejor temporada en la isla y ha sido uno de los jugadores más señalados durante todo el año por los aficionados, a pesar de que ha sido titular indiscutible tanto para Jagoba Arrasate como para el argentino Martín Demichelis.

Sin embargo, en las últimas semanas se ha visto una ligera mejoría física, y en ciertos momentos, como fue el partido contra el Real Madrid, sacó su mejor versión para darle motivos al técnico argentino de seguir contando con él habitualmente.

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A pesar de este bajón, a lo largo de la temporada son ya cuatro las asistencias que el colombiano suma a su cuenta particular en Liga, igualando la cifra que alcanzó con el Girona en la temporada 2017-2018 y sólo a una de igualar su mejor registro, que lo dejó en cinco pases de gol con el Elche en el curso 2021-2022.

Con la cita mundialista de fondo, Mojica afronta el tramo final con el objetivo de lograr la permanencia con el Mallorca en la máxima categoría del fútbol español y de sumar buenas sensaciones para el que, a sus 33 años, podría ser su último Mundial con Colombia. EFE

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