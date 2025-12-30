Joan Collet sobre Joan Garcia: "No podemos caer en el error de lo que pasó con Figo"

El clima previo al derbi catalán entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona se ha caracterizado por un nivel de tensión elevado, en parte a causa del retorno del portero Joan Garcia al RCDE Stadium portando la camiseta blaugrana. Según publicó el medio COPE, el expresidente del Espanyol, Joan Collet, se refirió a este contexto advirtiendo que la persecución al jugador por parte de la afición podría tener consecuencias negativas para el propio club, e instó a los seguidores a evitar situaciones hostiles similares a las vividas con Luis Figo años atrás.

Joan Collet, quien estuvo al frente del club entre 2012 y 2016, expresó en declaraciones recogidas por COPE su preocupación por el ambiente que rodea el partido y pidió a la hinchada “perica” no recurrir al señalamiento individual del guardameta. “No podemos caer en la tentación ni en el error de lo que pasó con Figo”, afirmó el exdirigente, recordando episodios previos en los que las provocaciones superaron los límites deportivos y comprometen la imagen del club. Collet reconoció el malestar derivado de la salida de Joan Garcia, quien se formó en la cantera del Espanyol, y el impacto emocional que tuvo para los aficionados ver al portero celebrar con el escudo del Barcelona en el anterior enfrentamiento.

A pesar de ese sentimiento de traición en el entorno blanquiazul, Collet remarcó, según informó COPE, que la rivalidad debe limitarse a expresiones como los abucheos y los silbidos habituales en este tipo de encuentros, rechazando actuaciones que puedan llevar al extremo la tensión en el estadio. “Se puede gritar, se puede silbar, pero de aquí no tiene que pasar”, detalló el exdirigente, alertando sobre el riesgo de que la magnitud del rechazo termine volviéndose perjudicial para el propio equipo. En opinión de Collet, la importancia deportiva del derbi debe prevalecer sobre las cuestiones personales, advertencia que llega en un momento en el que los ánimos se presentan especialmente caldeados entre ambas aficiones.

El calendario del partido también ha sido objeto de cuestionamiento para el exdirector blanquiazul. Collet expresó preocupación por el hecho de que el encuentro, catalogado como de alto riesgo por las autoridades, se dispute a las 21:00 horas. Según detalló en declaraciones a COPE, durante su presidencia los Mossos d'Esquadra siempre recomendaron programar partidos de esta naturaleza en horarios más tempranos, lo que contribuía a una mejor gestión de los dispositivos de seguridad y menores posibilidades de incidentes. Consideró “increíble” que, pese a las advertencias y al despliegue policial previsto, el partido se juegue en horario nocturno.

La trascendencia del derbi catalán no solo reside en la competición, sino también en la carga emocional para la afición del Espanyol. Collet destacó el significado especial de este enfrentamiento para los seguidores blanquiazules, quienes lo viven como “las dos horas más largas de todo el año”. Sin embargo, remarcó, según reportó COPE, que en circunstancias adversas el equipo ha sido capaz de ofrecer su mejor versión competitiva frente al Barcelona: “Cuando peor hemos estado es cuando más guerra les hemos dado”.

En el plano deportivo, Collet dedicó palabras de reconocimiento al actual entrenador del club, Manolo González, a quien consideró pieza clave en el resurgimiento reciente del Espanyol. Citado por COPE, el exmandatario aseguró: “Ha devuelto la ilusión y la confianza a la gente; para mí ahora mismo es imprescindible”. La labor del técnico ha renovado la expectativa de los seguidores y dotado de estabilidad a la plantilla blanquiazul.

El contexto previo al derbi suma así elementos de rivalidad histórica, gestión de la seguridad y una llamada al respeto deportivo lanzada por una figura relevante del club. El exdirigente insistió, según detalló el medio COPE, en enfocar la atención en el desempeño futbolístico y el reto colectivo que implica enfrentarse al FC Barcelona, alejando el foco de provocaciones individuales que puedan alterar el desarrollo normal del partido y la imagen de la entidad.