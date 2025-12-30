Agencias

El Espanyol instala redes de seguridad en las porterías del RCDE Stadium para el derbi ante el Barça

El RCD Espanyol ha anunciado la instalación de redes de seguridad en las gradas situadas en ambas porterías del RCDE Stadium con motivo del derbi frente al FC Barcelona, que se disputará este sábado 3 de enero a las 21.00 horas, dentro de un amplio dispositivo preventivo para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del encuentro.

El club blanquiazul explicó que esta medida se adopta con el objetivo de proteger a los asistentes y asegurar el normal transcurso del partido, marcado por un contexto de especial sensibilidad al tratarse de un derbi catalán y barcelonés que, además, conllevará el regreso 'a casa' del portero Joan Garcia, que dejó la entidad 'perica' en verano para firmar por el FC Barcelona.

En su comunicado, el RCD Espanyol informó además de que el estadio abrirá sus puertas dos horas antes del inicio del choque y recordó la prohibición de acceder al recinto con objetos voluminosos o susceptibles de ser arrojados al terreno de juego, así como con bolsos grandes, mochilas o bolsas de deporte, al no existir servicio de consigna.

Asimismo, el club reiteró que queda estrictamente prohibido el acceso al RCDE Stadium con cualquier tipo de simbología del FC Barcelona en todas las zonas del recinto, una norma cuyo cumplimiento será supervisado por el personal de seguridad y control de accesos.

El Espanyol apeló también al Reglamento Disciplinario del club, que contempla sanciones por conductas contrarias a la seguridad y la convivencia en los espectáculos deportivos, y que pueden ir desde amonestaciones hasta la suspensión o pérdida de la condición de socio o abonado, además de sanciones económicas impuestas por los organismos competentes.

Por último, la entidad recomendó a los aficionados acceder con antelación suficiente y priorizar el transporte público ante las posibles afectaciones de movilidad en los alrededores del estadio, y realizó un llamamiento a la calma, al respeto y al buen comportamiento de su afición para vivir el derbi "con el mejor ambiente posible".

