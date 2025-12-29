El Kremlin se muestra de acuerdo con Trump en que las negociaciones con Ucrania están en sus etapas finales

El Kremlin se ha mostrado este lunes de acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el hecho de que las conversaciones para un posible acuerdo de paz con Ucrania se encuentran en sus etapas finales, después de la reunión mantenida el domingo por el inquilino de la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Desde luego", ha manifestado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, tras ser preguntado por las palabras de Trump en este sentido, si bien no ha aclarado si se refiere a la propuesta trasladada por Washington a Moscú o a la contrapropuesta presentada por Zelenski.

"No creo que sea necesario desarrollar sobre esto por ahora", ha subrayado, antes de negarse a dar una valoración sobre las conversaciones entre Trump y Zelenski. "No sabemos cómo fueron, así que no podemos valorarlo", ha sostenido, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

Así, ha desvelado que Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, "han acordado mantener de nuevo una llamada telefónica", algo que pasará "tan pronto como sea posible". "Entonces obtendremos información (sobre el contenido de la reunión entre Trump y Zelenski)", ha defendido.

Peskov ha insistido sin embargo en que, para lograr un acuerdo, Kiev debe "retirar" a sus Fuerzas Armadas de la región del Donbás. "Es apropiado recordar las reiteradas palabras de Trump ayer (...) recordando que Ucrania está perdiendo terreno y que seguirá perdiéndolo", ha explicado.

"Rusia está considerando poner fin al conflicto militar en el contexto de lograr sus objetivos", ha zanjado el portavoz del Kremlin, en la primera reacción desde Moscú al encuentro en Florida, en el que tanto Trump como Zelenski coincidieron en que un posible acuerdo está "muy cerca", si bien el mandatario norteamericano reconoció que todavía quedan "uno o dos asuntos muy espinosos por tratar".