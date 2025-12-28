Los talibán abren una investigación por los recientes ataques contra Tayikistán desde Afganistán

El gobierno afgano comunicó que inició una investigación para esclarecer los ataques a puestos fronterizos tayikos, tras registrarse la muerte de dos agentes de ese país en un nuevo episodio de tensión en la frontera común. Según informó la cadena de televisión afgana Ariana, el ministro de Exteriores de Afganistán, Amir Jan Mutaqi, manifestó su inquietud ante posibles intentos de determinados actores que buscarían deteriorar la relación entre ambas naciones y generar una percepción de inestabilidad regional. Mutaqi declaró que los talibán rechazan que Afganistán sea utilizado para la competencia entre potencias extranjeras y señaló que apuestan por dialogar y cooperar con sus vecinos para fomentar la seguridad y el desarrollo regional.

De acuerdo con lo publicado por la misma emisora, las declaraciones del responsable de la diplomacia afgana se produjeron después de que el gobierno de Tayikistán denunciara oficialmente la incursión de tres personas armadas no identificadas que, tras atravesar la frontera proveniente de territorio afgano, perpetraron un ataque armado en un puesto de seguridad tayiko. Como consecuencia, dos agentes murieron en el enfrentamiento. El gobierno de Dusambé agregó que este incidente representa el tercer episodio similar en el último mes, periodo en el que además se vieron involucrados cinco ciudadanos chinos.

El medio Ariana detalló que Dusambé responsabilizó a las autoridades actuales en Kabul de incumplir los compromisos internacionales relacionados con el resguardo fronterizo y la lucha contra organizaciones terroristas. Funcionarios tayikos consideran que la falta de control en el lado afgano favorece la repetición de estos ataques y señalaron la persistencia de amenazas transfronterizas, que ponen en riesgo la estabilidad de la región y dificultan la cooperación bilateral.

Según consignó la cadena, los talibán reiteraron que Afganistán no debe convertirse en escenario de confrontaciones indirectas entre potencias extranjeras y enfatizaron la importancia de resolver disputas mediante mecanismos de diálogo multilateral. El ministro Mutaqi insistió en que la cooperación regional se presenta como vía fundamental para superar problemas de seguridad y avanzar hacia la prosperidad común.

El reporte de Ariana recordó que, en los últimos meses, aumentó el número de incidentes violentos en la frontera entre Afganistán y Tayikistán, lo que llevó a las autoridades tayikas a endurecer sus críticas al gobierno afgano y exigir mayor vigilancia y cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de prevención y control de actividades armadas y movimientos de grupos considerados terroristas.

El intercambio de declaraciones entre ambos gobiernos siguió a una escalada de tensión que preocupa a otros países de la región, atentos a las consecuencias que estos eventos puedan tener en la seguridad fronteriza y la cooperación multilateral centroasiática. Las autoridades afganas, de acuerdo con Ariana, subrayaron que toda investigación sobre los hechos recientes se conducirá en coordinación con las instancias pertinentes y dentro del marco legal, con la finalidad de prevenir futuras acciones violentas y responder a las demandas legítimas de los vecinos.