(Crónica) El UCAM Murcia pelea el liderato navideño y el Baskonia añade presión de 'playoffs'

El base estadounidense David DeJulius se erigió como la figura determinante del UCAM Murcia al sumar 23 puntos en un encuentro donde el equipo murciano consiguió superar al Coviran Granada con un parcial definitivo de 14-24 en el último cuarto. Según informó Europa Press, este resultado permite al UCAM asumir provisionalmente el primer puesto de la Liga Endesa, desplazando temporalmente al Real Madrid, que debe jugar su partido correspondiente esta jornada. Esta lucha por el liderato se intensifica en una jornada en la que varios equipos baten récords y buscan mejorar su posición en la clasificación general de la liga.

De acuerdo con Europa Press, Baskonia también destacó en esta fecha al derrotar con solidez al Recoletas Salud San Pablo Burgos, imponiéndose por 89-77 en el Fernando Buesa Arena. El cuadro vitoriano logró una rápida ventaja al inicio (16-4), situación que le permitió manejar el ritmo del juego ante un rival que no consiguió reaccionar ofensivamente. Timothé Luwawu-Cabarrot lideró la ofensiva de Baskonia con 22 puntos y acumuló 28 créditos de valoración. El resultado deja a Baskonia con un registro de 6-5, posicionándolo en la pelea por los puestos de playoffs, según consignó Europa Press. Por su parte, el San Pablo Burgos permanece al fondo de la clasificación con solo una victoria en 12 fechas.

En la zona media de la tabla, Casademont Zaragoza recibió a BAXI Manresa en un duelo directo que acabó con triunfo visitante por 83-95. Los manresanos, bajo la dirección de Diego Ocampo, consolidaron su victoria principalmente en los minutos previos al descanso, cuando abrieron brecha (28-34). Aunque Zaragoza intentó remontar en el tercer cuarto, Manresa volvió a despegarse en el final del partido. Pierre Oriola sumó 21 puntos y acumuló 24 créditos de valoración, contribuyendo decisivamente a la victoria, según detalló Europa Press. Con este resultado, Manresa alcanza un balance de 5-7, mientras que Zaragoza se queda en 4-7, empatando en victorias con otros equipos que cierran la tabla media.

El Real Madrid todavía debe enfrentarse al Unicaja de Málaga en una cita crucial para retornar al primer puesto y superar la presión que, momentáneamente, ejerce la campaña del UCAM Murcia en la cima. Este contexto coloca al equipo blanco ante un desafío adicional, considerando que la diferencia en la parte superior de la tabla es mínima y cada victoria resulta clave.

El calendario de la jornada sabatina finalizó con la victoria del Joventut Badalona por 83-75 sobre el Río Breogán. Joventut recuperó la ventaja en el último cuarto después de perder una renta de 10 puntos durante el tercero. Ludde Hakanson tomó protagonismo en los minutos finales, liderando junto a Simon Birgander, Ante Tomic y Cameron Hunt una ofensiva colectiva que aseguró el triunfo. Ese resultado permite a la 'Penya' colocar su balance en 8-4, consolidando su presencia en la parte alta, mientras que Breogán retrocede con 5-7, según reportó Europa Press.

En cuanto a la parte baja de la clasificación, el San Pablo Burgos y Coviran Granada enfrentan rachas negativas que complican sus opciones de permanencia. Burgos suma un solo triunfo en 12 partidos, lo que lo deja como colista, mientras que el Granada acumula seis derrotas consecutivas y continúa en posiciones de descenso, conforme a lo publicado por Europa Press.

La jornada 12 de la Liga Endesa mostró diferentes escenarios de competencia entre los equipos. Mientras los líderes buscan asegurar su posición de privilegio, otros conjuntos tratan de alejarse de la zona de riesgo o acercarse a los lugares de playoffs. Los resultados obtenidos en esta fecha marcan tendencias pero dejan abiertas las posibilidades de cambios en la tabla, a la espera de lo que suceda en los encuentros por disputarse el domingo.