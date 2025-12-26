Una masa de aire frío activa los avisos por bajas temperaturas en ocho provincias

La presencia de una masa de aire frío en el norte de la península ibérica ha activado avisos por temperaturas mínimas severas, afectando especialmente a varias provincias donde los termómetros podrían marcar hasta -8 grados Celsius. Esta situación meteorológica, calificada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como una ola de frío relevante, coincide con el riesgo persistente de nevadas, lluvias intensas y fuerte oleaje en diferentes puntos del país, lo que ha obligado a mantener alertas en numerosas regiones según reportó la Aemet.

De acuerdo con la información de la Agencia Estatal de Meteorología recogida por los medios, ocho provincias del norte peninsular se encuentran bajo advertencia por bajas temperaturas. Entre las afectadas figuran Asturias, Comunidad de Madrid, Cantabria, Guadalajara, Orense, León, Palencia y Zamora. Además, en las provincias de Barcelona y Girona se ha emitido una alerta específica debido al riesgo de nevadas. El organismo meteorológico estatal señaló que este fenómeno se encuentra asociado al arribo de una masa de aire frío, acompañada por una baja presión que impacta principalmente al norte del país.

Mientras tanto, la inestabilidad meteorológica predomina en el litoral mediterráneo. Según detalló la Aemet, en las provincias de Tarragona, Barcelona, y Valencia se mantienen las alertas por lluvia y fenómenos costeros, con especial atención en Girona, donde existe peligro por posibles precipitaciones intensas y nevadas. El episodio de mal tiempo se manifiesta con cielos muy nubosos o cubiertos en buena parte de la península y Baleares. En puntos cercanos al cabo de Palos, la Nao, Baleares y zonas del noreste de Cataluña, la previsión incluye lluvias de intensidad local que podrían verse acompañadas por tormentas y ocasional caída de granizo de pequeño tamaño.

En relación a la distribución de las precipitaciones, la Aemet informó que, en la costa mediterránea, así como en Aragón y el norte de Cataluña, la lluvia será localmente fuerte. Por otra parte, en el interior peninsular se esperan intervalos nubosos y chubascos débiles, con una frecuencia e intensidad mayor en el norte de Galicia. Mientras tanto, para el final de la jornada, está prevista una tendencia hacia cielos poco nubosos en zonas de la meseta Norte.

La nieve se presentará principalmente en los Pirineos centrales y orientales a partir de los 800 a 1.200 metros de altitud, mientras que en las zonas de montaña del sureste podrá aparecer a partir de los 1.100 a 1.300 metros. En el resto de áreas montañosas, la nieve podría registrarse desde los 500 a 700 metros, principalmente en forma de chubascos débiles, aunque la acumulación será significativa en altitudes elevadas del norte, informó también la Aemet.

El archipiélago canario tampoco queda exento del episodio meteorológico adverso. Según comunicó la agencia estatal, en el norte de las islas de mayor relieve se prevén cielos cubiertos con lluvias ocasionalmente moderadas, mientras que el resto del territorio contará con intervalos nubosos y la posibilidad de algún chubasco leve.

Las nieblas matinales se harán presentes en el suroeste y en las áreas de montaña, añadiendo complicaciones a la situación. Desde la Aemet se destacó el descenso generalizado de las temperaturas mínimas, que alcanzarán sus valores más bajos hacia el final del día en el centro y norte peninsular, aunque se prevén ligeros repuntes en las depresiones del noreste y Baleares. Las temperaturas máximas también disminuirán en la mayoría de la península y Baleares, excepto en sectores del suroeste donde se experimentarán aumentos leves.

El viento tendrá un papel relevante en la jornada, ya que la previsión contempla ráfagas moderadas de noreste en los litorales de Galicia y el Cantábrico, con tramos de viento fuerte en el noroeste gallego que luego irán perdiendo intensidad. En el Estrecho y la zona de Alborán, el viento soplará desde poniente con fuerza moderada. El resto del país registrará vientos de componente norte de baja intensidad, aunque en el norte y nordeste mediterráneo, así como en Baleares, se prevén episodios de viento fuerte a muy fuerte.

La inestabilidad generalizada y el desplazamiento de la masa de aire frío contribuirán al mantenimiento de las condiciones de riesgo que afectan a las actividades cotidianas y la movilidad en las zonas señaladas. La Aemet recomienda atención a las actualizaciones permanentes de sus pronósticos y mantenerse alerta a futuros comunicados que puedan elevar el nivel de advertencia según evolucionen los fenómenos meteorológicos durante las próximas horas.