El activista egipcio-británico Alaa Abdelfatá llega a Londres para reunirse con su familia

La madre del activista egipcio-británico Alaa Abdelfatá compartió en redes sociales el reencuentro con su hijo en la capital de Reino Unido tras el reciente levantamiento de las restricciones de viaje que pesaban sobre él. Según informó Europa Press, Abdelfatá había recibido el indulto presidencial el 23 de septiembre, luego de pasar casi diez años encarcelado por expresar críticas hacia el gobierno egipcio. El activista ha retomado contacto directo con su familia en Londres, después de diversos intentos fallidos de abandonar Egipto y bajo el foco del apoyo diplomático británico.

El medio Europa Press detalló que el propio primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, se pronunció públicamente en relación al caso, agradeciendo al presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, por otorgar el perdón al activista. Starmer reconoció la persistencia de los allegados a Abdelfatá y la labor de quienes realizaron campañas a favor de su liberación, y afirmó que el asunto se mantuvo como una prioridad de su administración desde el comienzo de su mandato.

La liberación de Abdelfatá formó parte de un proceso de excarcelación que incluyó a otros cinco activistas. El perdón presidencial fue concedido a raíz de una solicitud del Consejo Nacional para los Derechos Humanos de Egipto, según consignó Europa Press. El equipo legal de Abdelfatá, representado por su abogado Jaled Alí, confirmó hacia el pasado fin de semana que las autoridades egipcias eliminaron la prohibición de abandonar el territorio que se mantenía sobre el activista.

Europa Press recordó que Abdelfatá, identificado como una figura clave dentro de las protestas que provocaron la salida de Hosni Mubarak en la denominada Primavera Árabe de 2011, había estado detenido en varias ocasiones desde 2014. Originalmente recibió una sentencia de cinco años por supuestamente divulgar “noticias falsas” dirigidas contra el Ejecutivo de Egipto, alegación que estuvo acompañada de otras acusaciones relacionadas con la participación en protestas no autorizadas o por supuesta agresión a la policía. Al cumplimiento de la condena se sumaron dos años adicionales de privación de libertad, ya que las autoridades no reconocieron el tiempo que Abdelfatá pasó encarcelado de forma provisional antes de ser sentenciado.

La familia del activista elevó en distintos momentos denuncias públicas por la ausencia de visitas consulares mientras Abdelfatá estuvo bajo custodia, lo que motivó tanto al propio prisionero como a su madre a paralizar su ingesta de alimentos a modo de protesta, según describió Europa Press. La situación provocó la intervención de organismos y organizaciones internacionales que se movilizaron para exigir su liberación y seguridad.

El actual presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, lideró el país después de los eventos de 2013, cuando, tras manifestaciones masivas en contra del entonces presidente islamista Mohamed Mursi, asumió el poder mediante un golpe de Estado. Según reportó Europa Press, desde entonces se instauró una campaña catalogada como represiva contra diferentes sectores de la oposición política y social en Egipto. Mursi, quien fue el primer presidente electo democráticamente en ese país, murió en 2019 durante una audiencia judicial.

La llegada de Abdelfatá a Londres representa el desenlace de un proceso marcado por años de demandas internacionales, movilización familiar y presión diplomática, según ha destacado el medio Europa Press. El caso ha servido como referencia en el debate sobre la libertad de expresión y la represión política en Egipto, así como en la relación entre Londres y El Cairo respecto de la situación de los ciudadanos con doble nacionalidad involucrados en cuestiones políticas sensibles.