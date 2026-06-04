Las proyecciones de inflación en Argentina se mantienen en el 30,5 % para 2026

Buenos Aires, 4 jun (EFE).- Los analistas privados que mes a mes consultan el Banco Central argentino para su informe de expectativas de mercado mantuvieron en el 30,5 % su pronóstico de inflación para este año en el país suramericano.

La nueva proyección sobre la evolución de los precios minoristas no tuvo ajustes con respecto al sondeo anterior, hecho a finales de abril.

Los precios al consumidor en Argentina se ubicaron en abril pasado en el 32,4 % interanual y crecieron un 2,6 % con respecto a marzo último, según los últimos datos oficiales disponibles.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a mayo de 2026 y cuyos resultados fueron dados a conocer este jueves, los expertos esperaban que la inflación subiera en el quinto mes del año un 2,3 %, en comparación con abril último.

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El dato oficial de la inflación de mayo será dado a conocer el próximo 11 de junio.

De acuerdo con la consulta hecha por el Banco Central, entre el 27 y el 29 de mayo, los economistas privados proyectan para este mes de junio una tasa de inflación del 2,1 %.

El Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno incluyó una proyección de inflación para este año del 10,1 %, que quedó superada con el dato del primer cuatrimestre, en el que los precios al consumidor acumularon un alza del 12,3 %. EFE

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