Perú se cita con la mundialista Haití en busca del primer triunfo al mando de Menezes

Lima, 4 jun (EFE).- La selección de Perú se enfrentará el viernes a su similar de Haití en un partido amistoso a disputarse en Miami antes de que el conjunto caribeño participe en su segundo Mundial, el de 2026 en Norteamérica, desde la próxima semana.

La rojiblanca buscará su primera victoria bajo la dirección del brasileño Mano Menezes, después de haber sufrido una derrota ante Senegal por 2-0 en París y un empate 2-2 con Honduras en marzo pasado, en el madrileño estadio de Butarque.

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Los convocados de Perú llegaron el lunes a Miami y el martes empezaron su preparación para enfrentar la primera parada de esta doble fecha de amistosos previos al inicio del Mundial, pues el lunes 8 de junio se medirán con España en la ciudad de Puebla (México).

Menezes ha prescindido de gran parte de los jugadores más veteranos, que integraron la selección que fue al último Mundial que jugó Perú, el de Rusia 2018, y ha optado por las nuevas generaciones y figuras del torneo local y los quwe militan en el extranjero.

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De la lista inicial se cayeron por lesión el defensa Miguel Araujo y el delantero Álex Valera, quienes tampoco estarán disponibles para el encuentro contra España.

Por su parte, la selección de Haití, dirigida por el francés Sébastien Migné, tiene el mérito y el desafío de haber logrado su clasificación al Mundial 2026 después de 52 años, sin que el estratega haya podido dirigirlos presencialmente, por motivos de seguridad, sino mediante llamadas y comunicación remota.

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La selección formada principalmente por jugadores en el extranjero se entrenó en Curazao y se clasificó ante Nicaragua en la fase final de la Concacaf, teniendo como líder al mediocampista Jean Ricner Bellegarde.

Haití está en el Grupo C y se enfrentará a Escocia en la primera jornada del Mundial, después se medirá ante Brasil y cerrará la fase de grupos con Marruecos.

En los últimos partidos amistosos, Haití goleó por 4-0 a Nueva Zelanda el pasado martes, con goles de Ruben Providence, Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot y Duke Lacroix.

En la fecha FIFA de marzo pasado, los dirigidos por Migné empataron 1-1 con Islandia y perdieron ante Túnez por 1-0.

- Alineaciones probables:

Haití: Johnny Placide; Martin Experience, Ricardo Adé, Carlens Arcus, Jean-Kevin Duverne; Danley Jean Jacques, Dominique Simon, Josué Casemir; Ducksen Nazon, Wilson Isidor y Ruben Providence. Seleccionador: Sebastien Migné.

Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marcos López; Erick Noriega, André Carrillo, Jairo Concha; Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Jhonny Vidales. Seleccionador: Mano Menezes.

Estadio: Nu Stadium, de Miami (Estados Unidos)

Hora: 20:00 hora local (19:00 de Perú y 24:00 GMT). EFE