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Excandidatos presidenciales de Perú se unen a Sánchez en "defensa de la democracia"

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Lima, 4 jun (EFE).- Varios excandidatos presidenciales de Perú de distintas ideologías apoyaron este jueves públicamente al aspirante izquierdista Roberto Sánchez, que disputará la segunda vuelta electoral este domingo frente a la derechista Keiko Fujimori, "en defensa de la democracia".

El líder del partido de centroizquierda Ahora Nación, Alfonso López Chau, los dirigentes de Obras Ricardo Belmont y Daniel Barragán, y el representante de Somos Perú, George Forsyth, se unieron a Sánchez en una rueda de prensa en la que también se destacó que los excandidatos Mesías Guevara (Partido Morado) y Yhony Lescano (Cooperación Popular) también respalda a Sánchez frente a Fujimori.

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"El 7 de junio es un día fundamental, un momento histórico para Perú, quiero que sepan que no voy a defraudarles porque camino con mi papá, mi mamá, mi esposa e hijas, con mi pueblo y con este equipo de hombres y mujeres buenos y decentes para recuperar Perú", declaró el candidato de Juntos por el Perú al agradecer de los rivales a los que se enfrentó en la primera vuelta.

En el célebre Hotel Bolívar, en el centro histórico de Lima, los excandidatos expresaron que se han unido a Sánchez para recuperar la democracia, pues consideran que si gana Keiko Fujimori habrá concentración de poderes y se romperá el equilibrio.

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"No quiero que en mi país el poder tenga todo el poder, si gana nuestra alianza, la señora Keiko y sus seguidores controlarán el Congreso, habrá división de poderes, si gana Keiko ella controlará todo y no habrá división de poderes, para mí la división de poderes es el centro de toda constitución y de todo país", indicó López Chau.

Agregó que decidió unirse a Sánchez para ayudar a generar un proceso de transformación histórico que defienda la soberanía popular y el crecimiento económico.

George Forsyth, del partido derechista Somos Perú, recordó que en primera vuelta, pidió a los peruanos no votar por los partidos que han estado en el poder en los últimos años, conocidos como "pacto mafioso", y señaló que como muchos peruanos, "va a dar un salto de fe" y votar por Sánchez, a quien pidió no defraudarles.

"No quiero ver más copamiento de instituciones por parte del fujimorismo", afirmó el excandidato presidencial y exportero de Alianza Lima y de la selección peruana, al añadir que desde que Fujimori obtuvo la mayoría parlamentaria en 2016 comenzó el caos y la inestabilidad en el país.

En este sentido, Sánchez dijo que a partir del 7 de junio van a recuperar la democracia, se va a restablecer el equilibrio de poderes, se derrogarán las conocidas como "leyes procrimen" y se recuperará el derecho a referendum.

Por su parte, Ricardo Belmont, que quedó quinto en la primera vuelta electoral, expresó que con estas elecciones comienza una nueva etapa en la que los peruanos deben buscar unirse y por eso él se ha adherido a esta alianza.

Sánchez reiteró que han llegado a la segunda vuelta con un 12 %, por lo que tenían la responsabilidad de "ampliar horizontes para conseguir una mayoría política y social" con la que comparten los principales objetivos, reducir la pobreza, luchar contra la corrupción y también preguntarle al pueblo si quiere una nueva constitución. EFE

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