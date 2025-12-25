Agencias

Mueren dos personas en nuevos bombardeos de Israel contra Líbano pese al alto el fuego de 2024

Guardar

Al menos dos personas han muerto este jueves en un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024 tras trece meses de combates entre las tropas israelíes y el partido-milicia chií Hezbolá al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa, NNA, los muertos iban en un vehículo alcanzado por un dron en los alrededores de Hermel (este). Además, otra persona ha resultado herida en otro ataque contra Janata, cerca de Tiro, en el sur de Líbano.

El Ejército israelí ha confirmado su responsabilidad en estos ataques y ha resaltado que los objetivos eran "terroristas" de Hezbolá, sin que el grupo se haya pronunciado sobre los bombardeos o hayan trascendido las identidades de las víctimas.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PSOE comparte la llamada a la corresponsabilidad del Rey y se muestra "comprometido con la máxima ejemplaridad"

Cristina Narbona valora positivamente el mensaje navideño de Felipe VI, señala la importancia de unir esfuerzos entre instituciones y partidos, defiende la integridad democrática y reitera la voluntad de su partido para fortalecer derechos y libertades en plena incertidumbre

PSOE comparte la llamada a

Rosalía, Bad Bunny, The Weeknd, El Último de la Fila o Agorazein con C. Tangana, conciertos de 2026 en España

Rosalía, Bad Bunny, The Weeknd,

Podemos critica el discurso "vacío" del Rey, al que ve que le quedan "lejos" los problemas de la clase trabajadora

Podemos critica el discurso "vacío"

Guía de regalos que puedes conseguir en menos de 24 horas: moda, belleza y experiencias

Si aún no tienes obsequio para estas fiestas, existen soluciones rápidas: propuestas con llegada inmediata en categorías como accesorios, cosmética o vivencias únicas, disponibles en tiendas digitales con servicio exprés y alternativas digitales sin demoras logísticas

Infobae

CC resalta la "llamada directa" de Felipe VI a frenar la confrontación política y recuperar la confianza democrática

CC resalta la "llamada directa"