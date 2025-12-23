El INE confirma que el PIB creció un 0,6% en verano, una décima menos, apoyado sólo en la demanda interna

La economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre del año, una décima menos que en el trimestre anterior, debido al comportamiento del sector exterior, que restó siete décimas al crecimiento, frente al impulso experimentado por la demanda nacional, que aportó 1,3 puntos al avance de la economía española en los meses de verano.

Por su parte, el crecimiento interanual del PIB se situó en el tercer trimestre en el 2,8%, una décima menos que en el trimestre anterior y su menor tasa en casi dos años, en concreto, desde el cuarto trimestre de 2023, según los datos de Contabilidad Nacional publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman los avanzados a finales de octubre.

Estadística ha revisado una décima a la baja tanto el crecimiento trimestral como interanual de la economía española en el segundo trimestre del año, hasta el 0,7% y el 2,9%, respectivamente.

Para el Ministerio de Economía, el crecimiento trimestral del 0,6% logrado este verano corrobora "el dinamismo de la economía española". "Se trata del noveno trimestre consecutivo con un crecimiento del 0,6% ó superior del PIB respecto al trimestre anterior", ha resaltado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

Economía ha destacado además que el crecimiento del PIB trimestral lo protagonizó la demanda interna, "con el tirón del consumo y de la inversión, en un escenario de incertidumbre geopolítica y comercial en el plano internacional".

En concreto, entre julio y septiembre, el gasto en consumo final de los hogares se incrementó un 1,1%, tres décimas más que en el trimestre previo. "Este crecimiento trimestral aumentó el ritmo un tercio más que el periodo anterior y es reflejo de la solidez del mercado laboral y del aumento del poder adquisitivo", ha afirmado Economía.

Por su parte, el gasto público avanzó un 1,3% entre julio y septiembre, su mayor repunte desde el tercer trimestre de 2024, mientras que la inversión aumentó un 2,1%, tasa 1,3 puntos superior a la del segundo trimestre y la más elevada desde el último trimestre de 2024.

"Con estos datos del tercer trimestre y la información que ya se conoce del último periodo del año, se afianzan las previsiones del Gobierno y de las principales instituciones nacionales e internacionales de un avance del PIB del 2,9% o superior en 2025. Un ejercicio en el que España volverá a liderar a las principales economías avanzadas, duplicando el crecimiento de la Unión Europea (UE) en conjunto", ha subrayado el Ministerio.

El Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha recalcado además que la economía arrastra un crecimiento del 1% de cara al arranque de 2026, "lo que aporta una buena base para la confianza de empresas, inversores y trabajadores y apunta a que España liderará de nuevo a los principales socios comunitarios", resalta el Ministerio.

En cuanto al sector exterior, que restó siete décimas al crecimiento del tercer trimestre, las exportaciones bajaron un 0,6% entre julio y septiembre, rompiendo así con varios trimestres de incrementos. Por su lado, las importaciones moderaron su alza trimestral siete décimas, hasta el 1,3%.

EL PIB INTERANUAL MODERA SU AVANCE AL 2,8%

Al igual que en el caso del PIB trimestral, al crecimiento interanual del 2,8% sólo contribuyó la demanda interna, al aportar 3,8 puntos, frente a la contribución negativa de un punto de la demanda externa.

En tasa interanual, el consumo creció un 2,8%, dos décimas menos que en el trimestre anterior, tras moderarse una décima el aumento del consumo de los hogares, hasta el 3,2%, y desacelerarse dos décimas el gasto público, hasta el 1,7%.

La inversión, por su parte, aceleró casi tres puntos su avance interanual respecto al segundo trimestre, hasta el 8,1%.

