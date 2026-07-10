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El lateral izquierdo Mario García se va traspasado del Racing de Santander al Widzew Lodz

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El Real Racing Club de Santander ha acordado este viernes el traspaso del futbolista español Mario García Alvear, lateral izquierdo de 22 años, con rumbo al Widzew Lodz, para que juegue así en la Ekstraklasa polaca a partir del próximo curso.

"El lateral cántabro vivirá su primera experiencia profesional fuera de la disciplina verdiblanca, a la que llegó en 2022 para integrar las filas del Rayo Cantabria y disputar, en su primer curso, tres partidos con el primer equipo en LaLiga Hypermotion", indicó la nota de prensa.

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"Durante esta etapa de cuatro cursos defendiendo el escudo racinguista, Mario ha disputado 83 partidos oficiales. Su juventud y frescura le han llevado a convertirse en una pieza importante en la consecución del deseado ascenso a LaLiga EA Sports", añadió el texto.

Por último, desde el club agradecieron a García "su compromiso y trabajo desde el primer día". "Muchísima suerte en el futuro, Mario, el Racing siempre será tu casa", concluyó el comunicado sobre un defensa que tenía contrato con los santanderinos hasta el 30 de junio de 2027.

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