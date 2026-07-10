Xavi Simons inaugura su Cruyff Court en Rojales (Alicante), el pueblo donde creció

El futbolista internacional neerlandés del Tottenham Hotspur Xavi Simons ha inaugurado este jueves el 'Cruyff Court Xavi Simons' en la localidad alicantina de Rojales, donde residió durante su infancia, una iniciativa de la Fundación Cruyff para fomentar la práctica deportiva y la inclusión entre niños y jóvenes.

El nuevo campo, impulsado gracias al apoyo de ING y con la colaboración del Ayuntamiento de Rojales, forma parte de la red de más de 340 Cruyff Courts repartidos por más de una veintena de países, unos espacios públicos destinados a promover el deporte y valores como el trabajo en equipo, la integración, la responsabilidad y la superación personal.

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"Para mí, poder dejar un legado en Rojales es de suma importancia. Es un lugar que desempeñó un papel fundamental en mi desarrollo infantil", afirmó Simons, que vivió en el municipio desde los tres hasta los diez años, cuando ingresó en La Masia del FC Barcelona. El internacional neerlandés aseguró que este proyecto es una forma de agradecer el apoyo recibido por la comunidad y de ofrecer a los jóvenes "un lugar seguro" donde disfrutar del fútbol.

La Fundación Cruyff recordó que el centrocampista recibió en 2023 el Premio Johan Cruyff al Talento del Año de la Eredivisie y que, como parte de ese reconocimiento, se acordó la construcción de un Cruyff Court en la ubicación elegida por el propio jugador, que se decantó por Rojales, localidad de origen de su familia.

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Al acto de inauguración asistieron, entre otros, la presidenta de la Fundación Cruyff en España, Susila Cruyff; la directora de la entidad, Pati Roura; representantes de ING y del Ayuntamiento de Rojales. La Fundación destacó que sus iniciativas deportivas buscan favorecer la salud física y mental, la inclusión social y la igualdad de oportunidades a través del deporte.