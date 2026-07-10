Bruselas activa su servicio de satélites para apoyo en monitoreo del incendio de Almería

Bruselas, 10 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) ha activado su servicio satelital Copernicus para proporcionar apoyo a España en el monitoreo de la extensión del incendio forestal que se ha cobrado la vida de 12 personas en Almería y en la evaluación de daños.

"Monitoreando de cerca el incendio forestal en Andalucía. Hemos activado el servicio de mapeo Copernicus para proporcionar mapas e imágenes satelitales que ayuden a las autoridades locales a monitorear la extensión del incendio forestal y evaluar los daños", indicó la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, en una publicación en sus redes sociales.

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Lahbib añadió que el Ejecutivo comunitario está preparado "para ofrecer más apoyo si se solicita".

Esta mañana, tanto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, trasmitieron su tristeza por el incendio de Los Gallardos, en Almería (Andalucía, sur de España) y por otros fuegos en territorio español y trasladaron su apoyo al país y a los servicios de emergencia que están haciendo frente a las llamas.

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El Gobierno regional de Andalucía ha decretado tres días de luto oficial, hasta la noche de este domingo, por el incendio, en el que han fallecido 12 personas y hay 23 no localizadas. EFE