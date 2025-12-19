Restos de animales de hace 4.000 años abren nuevas vías de estudio sobre las comidas durante la Edad del Bronce

La concentración predominante de restos de caballo, junto con la diversidad de especies animales identificadas, sugiere que la comunidad argárica de Peñalosa realizó un banquete colectivo de proporciones poco habituales para la Edad del Bronce peninsular. Ese hallazgo redefine el alcance de las prácticas sociales relacionadas con la comensalidad durante el periodo, más allá de los rituales funerarios habituales en la investigación arqueológica. Según informó el medio, el depósito de huesos, datado hace aproximadamente 4.000 años, ha sido estudiado por especialistas del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada (UGR) y del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quienes analizaron los restos localizados en el yacimiento argárico de Peñalosa, en el municipio de Baños de la Encina (Jaén).

El medio consignó que los trabajos de investigación en la acrópolis del yacimiento permitieron identificar una estructura circular construida con mampostería de pizarra y barro. Este espacio se encontraba colmado de fragmentos óseos dispuestos mayoritariamente en un solo episodio, lo que indica el carácter puntual del evento. El inventario taxonómico realizado sobre 2.205 fragmentos permitió atribuirlos a un mínimo de 16 animales incompletos, correspondientes a especies como vaca, diferentes caprinos, cerdo, ciervo, jabalí, conejo y liebre, de acuerdo con la investigación publicada. No obstante, la presencia de restos pertenecientes al menos a cinco caballos sobresalió por encima del resto, siendo un rasgo diferenciador en comparación con otros contextos similares del mismo periodo.

Tal como detalló la Universidad de Granada, anteriores investigaciones sobre celebraciones y banquetes en sociedades argáricas (2200-1550 a.C.) se habían enfocado principalmente en los ajuares encontrados dentro de sepulturas, donde predominaban restos de carne y cerámica asociados a rituales mortuorios. El hallazgo de este pozo de desperdicios en Peñalosa habilita la expansión del estudio hacia ámbitos ajenos a los funerales, aportando nuevas perspectivas sobre la organización social y los mecanismos de cohesión grupal.

Uno de los elementos analizados fue el tipo de restos encontrados, junto a las huellas evidenciadas en ellos. El medio subrayó que la abundancia de marcas de carnicería, la preferencia por individuos adultos de las especies y la predominancia de piezas con alto valor cárnico reflejan que las partes animales destinadas al evento tenían el objetivo de alimentar a un numeroso grupo. Al considerar la limitada capacidad de conservación de grandes cantidades de carne en el contexto prehistórico, los investigadores intuyen que la participación comunitaria debió abarcar a una proporción significativa de la población local.

Según publicó el medio, entre las hipótesis sobre el motivo de la celebración se contemplan posibilidades como nacimientos, muertes, enlaces matrimoniales, ritos de paso, actos inaugurales o fundacionales, festividades religiosas y rituales asociados a actividades de riesgo, entre ellas la metalurgia. La investigadora de la UGR, Lucía Tinoco, explicó: “Las causas que motivaron la celebración de este banquete son desconocidas y seguramente nunca puedan llegar a ser determinadas, si bien este tipo de eventos suelen relacionarse con nacimientos, fallecimientos, lazos matrimoniales, ritos de paso, actos inaugurales o fundacionales, festividades religiosas, sacrificios asociados a labores riesgosas como la metalurgia, etc.”. Tinoco también afirmó: “Independientemente del motivo de la ceremonia, reunirse para comer la gran cantidad de carne proporcionada por un mínimo de cinco caballos y por el resto de los animales tuvo que constituir un acontecimiento extraordinario para esta comunidad”.

El hallazgo en Peñalosa ha permitido reconsiderar el papel de los banquetes en la vida social de la cultura argárica, ampliando el campo de análisis sobre cómo estos actos reforzaban estructuras sociales, generaban memoria colectiva y delineaban tanto identidades individuales como la autoridad de quienes organizaban dichos eventos. De acuerdo con lo consignado, las celebraciones con participación masiva generaban un espacio de encuentro y reafirmación social, donde la distribución de recursos alimenticios podía marcar diferencias de estatus y poder dentro de la comunidad.

El medio recordó que en otras regiones de Europa, Asia y América, eventos de estas características han constituido mecanismos tradicionales para fortalecer lazos internos y proyectar estructuras de jerarquía. En el caso de la península ibérica, los vestigios localizados en Baños de la Encina abren nuevas posibilidades para entender la dimensión no funeraria de las prácticas culinarias y sociales durante la Edad del Bronce. Según la investigación, la disposición sin organización interna de los huesos y la ausencia de articulación anatómica completa refuerzan la hipótesis de que la estructura funcionó como un depósito temporal de desperdicios tras el consumo colectivo.

Los resultados obtenidos en Peñalosa permiten a los arqueólogos replantear las fuentes y los métodos de estudio de la comensalidad argárica, hasta ahora centrados casi de forma exclusiva en contextos funerarios. De acuerdo con el medio, el análisis detallado de los fragmentos óseos no solo identifica el tipo y cantidad de animales consumidos, sino que además ofrece datos sobre las prácticas de sacrificio y consumo, las preferencias sociales y las formas en que la cultura material reflejaba vínculos comunitarios más allá de la muerte.

La investigación desarrollada entre la Universidad de Granada y el CSIC contribuye, según publicó el medio, a consolidar una visión renovada sobre las expresiones colectivas en la antigua sociedad argárica, especialmente en lo relativo a los eventos festivos y los modos en que estos influían en la configuración y mantenimiento del orden interno. La novedad de los restos equinos destaca en este contexto como una evidencia de la importancia de estos animales, no solo en la economía y la movilidad, sino también como elemento simbólico o de prestigio para la organización de eventos excepcionales.