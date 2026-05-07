Sindicalistas acuden a la Embajada de EE.UU. en Caracas para pedir elecciones en Venezuela

Caracas, 7 may (EFE).- Líderes sindicales entregaron este jueves un documento en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, en el que pidieron al Gobierno de Donald Trump que presione para que se celebren elecciones en Venezuela, donde Delcy Rodríguez funge como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro.

"Para que Delcy Rodríguez sea legítima en Venezuela tiene que ir a unas elecciones", manifestó el líder sindical Carlos Salazar, a las afueras de la embajada en Caracas.

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Antes de llegar al recinto diplomático, los activistas partieron desde una plaza de Caracas, desde donde José Patines, secretario general del sindicato de la Cancillería, llamó a la protesta sostenida para pedir justicia, democracia y libertad en Venezuela.

"El 3 de enero se abrió una ventana y hoy todos los venezolanos tenemos que estar en la calle para abrir la puerta y así darle la libertad a Venezuela", expresó Patines en referencia a la fecha en la que Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar en Caracas.

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Al llegar a la Embajada de Estados Unidos, Patines aseguró que continuarán en las calles para exigir al Gobierno de Trump que cualquier transición en Venezuela tome en cuenta a los trabajadores, la sociedad civil y los estudiantes.

El líder sindical también protestó por un aumento de sueldo mínimo, actualmente en 27 centavos de dólar al mes según el tipo de cambio oficial, un monto que se complementa con bonos gubernamentales que no tienen incidencia en beneficios laborales.

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El movimiento sindical anunció una gran movilización nacional en defensa de la democracia en Venezuela, convocada para el próximo 3 de junio, cuando se cumplen cinco meses de la captura de Maduro, y aseguró que espera que el Gobierno de Estados Unidos esté al tanto de esta protesta.

La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), presentó en abril una hoja de ruta para celebrar "elecciones libres", que pasa por la designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y lograr una transición en el país.

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El pasado lunes, la líder opositora venezolana María Corina Machado dijo que las elecciones en Venezuela deberían ocurrir en los próximos 12 meses "como máximo", durante su participación en la Conferencia Global 2026 que realiza el Instituto Milken en Los Ángeles (California).

Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades venezolanas han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía, y el pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó que no era "perentorio" definir una fecha para comicios. EFE

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