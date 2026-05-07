La inflación interanual formal prosigue su alza en Cuba y se sitúa en abril en el 14,73 %

La Habana, 7 may (EFE).- La inflación interanual en el mercado formal en Cuba repuntó cerca de un punto y medio porcentual en abril y se situó en el 14,73 %, mientras que la mensual saltó un 1,56 %, informó este jueves la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Se consolida así el repunte registrado en los meses previos, reflejando el shock económico que ha supuesto el bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla, que ha disparado los precios de manera transversal, pero especialmente en la alimentación y el transporte.

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El recalentamiento de la inflación en la isla podría ser sin embargo significativamente mayor. El consenso entre los economistas independientes apunta a que las estadísticas de la ONEI no recogen de forma adecuada las dinámicas del mercado informal y del sector privado.

Por categorías, resalta el incremento interanual en Restaurantes y Hoteles (24,66 %), Transporte (21,51 %), Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (18,16 %) y Servicios de la Vivienda (17,41 %).

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La ONEI atribuye la mitad del impacto en la variación mensual de los precios en el mercado formal a la categoría Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Entre enero y abril, desde que empezó la presión energética de EE.UU., el precio del transporte en la isla ha repuntado un 17,17 % y el de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, un 7,92 %.

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El país vive en una espiral inflacionista desde la fallida implementación en 2021 de la reforma monetaria. Según la ONEI, entre ese año y 2025 los precios se cuadruplicaron.

Cuba se encontraba desde antes sumida en una grave crisis económica. La combinación de la pandemia de la COVID-19, el endurecimiento de las sanciones de EE.UU. y las fallidas políticas económicas y monetarias nacionales habían evidenciado profundos problemas estructurales en la economía isleña.

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La situación se ha deteriorado notablemente desde enero por la decisión de Washington de bloquear cualquier envío de combustible a la isla. El país sólo produce crudo para cubrir un tercio de sus necesidades energéticas. Los apagones se han extendido de forma considerable y la economía estatal se encuentra prácticamente paralizada.

El producto interno bruto (PIB) de Cuba se contrajo alrededor de un 5 % el año pasado, según el Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), una caída que se viene a sumar a la contracción acumulada de más del 15 % entre 2020 y 2024.

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Las proyecciones para este año oscilan entre el descenso del 6,5 % de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y el del 15 % estimado por el economista cubano independiente Pedro Monreal. EFE