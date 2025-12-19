Líderes de UE ayudarán a Ucrania con 90.000 millones pero sin recurrir a los activos rusos congelados

La Unión Europea financiará a Ucrania con un préstamo de 90.000 millones de euros para mantenerla a flote los próximos dos años, aunque no recurrirá de momento a los activos rusos congelados en la Unión, ha confirmado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, después de que los líderes europeos hayan aparcado esta opción por las dificultades aparejadas a este plan.

"Tenemos un acuerdo", ha señalado el ex primer ministro portugués en un mensaje en redes sociales, tras 16 horas de cumbre europea en Bruselas marcada por las diferencias sobre recurrir a la liquidez de los activos inmovilizados por las sanciones de la UE para un potencial "préstamo de reparación".

En rueda de prensa tras la cumbre, Costa ha explicado que la Unión "se reserva el derecho de hacer uso de los activos inmovilizados para reembolsar este préstamo". Por todo ello, ha defendido que la decisión supone una "contribución crucial" para lograr una paz justa y duradera en Ucrania al reforzar a Kiev en la mesa de negociación y enviar el mensaje a Rusia de que tiene que trabajar en una solución pacífica a la guerra.

Según el presidente del Consejo Europeo este préstamo aportará los medios necesarios a Ucrania para mantenerse en la batalla, por lo que, con este paso, aunque no sea a través del uso de los activos rusos, la UE manda el mensaje a Rusia de que no flaqueará su apoyo a Kiev.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha explicado que los líderes europeos han optado por ayudar a Ucrania en sus necesidades urgentes a través del "endeudamiento de la UE en los mercados de capitales".

La jefa del Ejecutivo europeo ha detallado que la UE empleará la fórmula de la "cooperación reforzada" a 24, sin contar con Hungría, República Checa ni Eslovaquia que no participarán del plan, estará respaldada por el margen del presupuesto de la UE. "De manera similar al préstamo de reparaciones, y esto es muy importante, Ucrania solo tendría que devolverlo una vez que reciba las reparaciones", ha señalado.

LÍDERES APARCAN EL USO DE LOS BIENES INMOVILIZADOS

Los líderes llegaron a la cumbre en Bruselas con diferencias sobre recurrir a la liquidez de los activos inmovilizados por las sanciones de la UE para un potencial "préstamo de reparación". Durante la cita maratoniana los jefes de Estado y de Gobierno de la UE no han podido salvar las diferencias por los riesgos asociados a la operación propuesta por la Comisión Europea y que la mayoría de líderes respaldaba como la única viable sobre la mesa.

Preguntados por el fracaso de la propuesta que públicamente apoyaban, Costa ha insistido en que lo "relevante" era lograr el objetivo de garantizar las necesidades financieras de Ucrania para 2026 y 2027, y reconocido que la iniciativa para usar los activos rusos era "compleja desde el punto de vista jurídico, técnico y financiero".

De lado de la Comisión Europea, Von der Leyen ha señalado que al comienzo del encuentro de jefes de Estado y de Gobierno no había "una vía clara" a la fórmula para mantener el apoyo a Kiev y que el resultado final es una decisión para aportar 90.000 millones hasta 2027. También ha valorado que en el proceso de debate la UE ha dado un paso relevante al acordar la congelación indefinida de los bienes rusos congelados, una decisión que solo se podrá revertir por mayoría cualificada.

De su lado, el primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, que concluye su presidencia semestral del Consejo de la UE y que también apoyaba recurrir a los bienes rusos, ha valorado que finalmente los líderes europeos encontraron "una manera de construir un puente entre los dos modelos". "Yo prefería un modelo al inicio de la reunión, pero creo que la conclusión es bastante buena", ha señalado.

La presidenta danesa ha valorado que la UE ha mantenido la unidad para ser "capaz de tomar las decisiones necesarias". "Mirando los resultados y las conclusiones, hoy es un buen ejemplo de que, cuando algo es necesario, entonces estamos unidos", ha resumido.

En el transcurso de la reunión, a las dudas expresadas por Bélgica se habrían sumado otros países, pese a que durante buena parte del encuentro el foco estuvo puesto en el uso de los activos rusos congelados, mientras la Comisión Europea negociaba en paralelo con Bélgica una propuesta de conclusiones que encajara con las exigencias del Ejecutivo de Bart De Wever.

El dirigente belga ha defendido tras la cumbre que el acuerdo alcanzado por los líderes europeos evita "socavar la seguridad jurídica a nivel mundial", asegurando que usar los activos rusos congelados situaba a la entidad Euroclear "en aguas desconocidas".

"Hoy demostramos que la voz de los Estados miembros pequeños y medianos también cuenta. Las decisiones en Europa no están impulsadas únicamente por las capitales o instituciones más grandes. Son decisiones colectivas, justas y respetuosas con las legítimas preocupaciones nacionales", ha señalado en rueda de prensa.

MERZ VALORA "BUEN RESULTADO" Y SEÑALA QUE ACTIVOS RUSOS SERÁN AVAL

"Es un mensaje decisivo para el fin de la guerra, porque el presidente ruso, Vladimir Putin, sólo hará concesiones cuando se dé cuenta de que su guerra no dará frutos", ha señalado el canciller alemán, Friedrich Merz, en un comunicado difundido minutos después de que los 27 líderes llegaran al acuerdo para el préstamo sin intereses de 90.000 millones a Kiev.

El conservador alemán, además, ha destacado que los activos rusos congelados "seguirán bloqueados hasta que Rusia haya pagado las reparaciones a Ucrania" y ha querido dejar claro que Kiev no tendrá que devolver el préstamo a los europeos hasta que Rusia pague esas reparaciones. "Si Rusia no paga las reparaciones, utilizaremos, en plena conformidad con el Derecho Internacional, los activos rusos inmovilizados para devolver el préstamo", ha defendido Merz.

En rueda de prensa, el canciller germano ha valorado como una "buena solución" el acuerdo alcanzado en el seno de la UE, asegurando que el bloque europeo logra dar un "paso adelante" y usará como garantía de su préstamo los activos rusos congelados.

En línea con Von der Leyen, ha confirmado que la UE empleará la "cooperación reforzada" a 24, sin contar con Hungría, República Checa ni Eslovaquia. Además ha incidido en que el préstamo no computará para la deuda nacional y estará respaldado por los activos rusos congelados en Europa.

La Unión Europea va a proporcionar así de forma "urgente" un préstamo de 90.000 millones de euros con "deuda mancomunada" para los próximos años, según ha descrito el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien ha puesto en valor el compromiso de "seguir trabajando" en la posibilidad de los activos rusos congelados.

Sánchez, además, ha indicado que en una reunión bilateral por la mañana con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha defendido que la Unión "debe apoyar financieramente" a Ucrania "por razones morales, por razones de justicia y también porque es legal".