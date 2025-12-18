Agencias

Líderes de la UE se enfocan en usar activos rusos para Ucrania mientras la Comisión negocia con Bélgica

Guardar

Los líderes de la Unión Europea se enfocan en el uso de los activos rusos congelados para un "préstamo de reparación" a Ucrania, mientras la Comisión Europea negocia en paralelo con Bélgica una propuesta de conclusiones que encaje con las demandas del Ejecutivo belga.

La Comisión Europea busca superar las reservas del primer ministro belga, Bart De Wever, reticente a aprobar esta opción para financiar ayuda a Kiev por valor de 90.000 millones de euros, aduciendo los riesgos que asumiría el país ante futuros reclamos de Rusia por acoger la sede de Euroclear --la entidad depositaria que tiene la gran mayoría de los activos en cuestión--.

Más de ocho horas después del inicio de la cumbre destinada a acordar una fórmula de financiación que mantenga a flote a Ucrania durante los próximos dos años, fuentes europeas señalaron que los líderes de la UE se centran en la opción de un "préstamo de reparación", mientras la Comisión Europea trabaja para ofrecer mayores garantías al Gobierno belga.

En este momento, avanzan en paralelo los trabajos técnicos entre Bélgica y los servicios de la Comisión Europea y el Consejo de la UE para poner sobre la mesa un texto que sea un "buen terreno medio" y contente tanto al Ejecutivo europeo como al belga.

La opción de financiar la ayuda a Ucrania mediante la emisión de deuda conjunta respaldada por el presupuesto de la UE queda, por el momento, descartada, pese a que Bélgica había defendido esta alternativa antes de la cumbre como la opción más segura y transparente.

Los líderes de los 27 llegaron a la cumbre en Bruselas con diferencias sobre recurrir a la liquidez de los activos inmovilizados por las sanciones de la UE para un potencial "préstamo de reparación" de 90.000 millones de euros a Kiev. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha defendido que la cumbre durará el tiempo que haga falta para lograr 'luz verde' al apoyo económico a Ucrania y que la UE "nunca aprobará una solución que no garantice toda la seguridad para Bélgica".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Guadalajara-Barça, retrasado por "motivos de seguridad"

Cientos de seguidores permanecen a la espera fuera del estadio Pedro Escartín tras la decisión de la RFEF de posponer el arranque del encuentro entre ambos clubes treinta minutos, mientras la organización promete habilitar la entrada próximamente

El Guadalajara-Barça, retrasado por "motivos

El presidente electo de Chile propone un corredor humanitario de devolución de migrantes a sus países de origen

Durante una visita oficial en Buenos Aires, José Antonio Kast anunció un plan regional que busca repatriar a ciudadanos extranjeros, principalmente venezolanos, con el aval de varios gobiernos sudamericanos, destacando el impacto social y económico de la migración irregular en Chile

El presidente electo de Chile

'Sirat', de Oliver Laxe, pasa el primer corte de los Oscar en cinco categorías

La película dirigida por Oliver Laxe avanza en la selección de los premios de la Academia tras posicionarse entre las finalistas en música, sonido, fotografía, casting e internacional, a la espera de conocer las nominaciones definitivas en enero

'Sirat', de Oliver Laxe, pasa

Netanyahu exige a los gobiernos occidentales que luchen contra el antisemitismo tras el ataque en Sídney

El jefe del gobierno israelí insta a los líderes del mundo occidental a reforzar la protección de las comunidades judías tras la tragedia en Australia, urge atención inmediata y recalca la importancia de responder con medidas concretas ante amenazas crecientes

Netanyahu exige a los gobiernos

Estados Unidos acusa a la UE de "discriminar" a sus empresas y amenaza a firmas como la española Amadeus

Washington ha advertido que podría imponer nuevas restricciones sobre compañías europeas en respuesta a regulaciones “desfavorables”. El gobierno estadounidense reclama igualdad de condiciones para sus firmas en sectores estratégicos a ambos lados del Atlántico

Estados Unidos acusa a la