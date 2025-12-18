Agencias

La Reina Letizia alerta de que la obesidad infantil se duplica en familias con rentas bajas

Guardar

La Reina Letizia ha denunciado este jueves que la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil es el doble entre los niños de familias con rentas bajas que entre aquellos con una mejor situación económica, tal y como refleja el estudio Aladino, al tiempo que ha destacado el "gran esfuerzo" que están llevando a cabo las Administraciones para revertir una "realidad tozuda".

"No hay nadie en esta sala que no sepa cuál es la prevalencia del sobrepeso y la obesidad infantil en España. Si bien es cierto que, según el último estudio Aladino, en algunas franjas ha mejorado, las cifras siguen siendo muy altas", ha señalado la Reina durante la apertura de la XVI Convención NAOS.

En este contexto, ha recordado que los últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que se ha triplicado el consumo de ultraprocesados en España. "El consumo creciente de ultraprocesados representa una amenaza sistémica para la salud pública. En esa realidad tozuda que mencionaba antes hay muchos factores muy complejos de naturaleza diaria", ha recalcado.

Por todo ello, la Reina Letizia ha subrayado durante la presentación de la Convención la necesidad de reforzar la alfabetización en salud, tal y como propone la OMS. "El desafío es muy serio", ha agregado.

Durante el acto, la Reina y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, han hecho entrega de los XVII y XVIII Premios Estrategia NAOS. La Estrategia NAOS reconoce aquellas iniciativas para informar y sensibilizar a la población del problema que la obesidad representa para la salud e impulsar en España políticas e iniciativas de carácter transversal dirigidas al fomento de la alimentación saludable y de la actividad física.

Los Premios Estrategia NAOS ponen en valor las iniciativas que, en los ámbitos familiar y comunitario, escolar, empresarial y sanitario, contribuyen a conseguir los objetivos de la Estrategia NAOS, favoreciendo su difusión y su aplicación en otros lugares, a la vez que estimulan sinergias y la puesta en marcha de nuevos proyectos.

Entre los galardonados, destacan los Premios Estrategia NAOS de Especial Reconocimiento que han recaído en la Red de Escuelas Hacia la Sostenibilidad (ESenRED), por ser una red de redes de centros educativos sostenibles no universitarios, impulsada por iniciativa de las administraciones públicas con intereses y objetivos comunes, que entienden al alumnado, y en el Programa Ecocomedores de Canarias, promovido por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) por ser un referente nacional en alimentación saludable y sostenible en centros escolares a partir de productos ecológicos, frescos y de temporada, a través de la apuesta y desarrollo de la producción agraria ecológica.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La producción de vehículos europeos caerá un 2% este año pero subirá en 2026, según Crédito y Caución

Las trabas comerciales de Estados Unidos, la falta de compradores y la lenta adopción de coches eléctricos generarán obstáculos para la industria en Europa, mientras fabricantes buscan alternativas para contener el aumento de costos y enfrentar condiciones financieras más exigentes

La producción de vehículos europeos

Threads prueba nuevas etiquetas de talento 'Flair' en las comunidades para conectar mejor a los usuarios

La red social incorpora elementos que permiten identificar habilidades y roles de quienes comparten contenidos en grupos temáticos, así los miembros obtienen contexto adicional y se destaca la participación relevante en diferentes foros según la compañía

Threads prueba nuevas etiquetas de

Interior elige como jefe de la UCO a Pedro Merino Castro, con pasado en la unidad, Seguridad Nacional y Casa Real

El coronel elegido acumula una extensa trayectoria en distintos cargos de la Guardia Civil, incluida labor en Policía Judicial y organismos de máxima responsabilidad del Estado, mientras su predecesor pasa a encabezar los servicios técnicos tras su ascenso

Interior elige como jefe de

La Mesa del Congreso admite la petición del PP para un Pleno con Sánchez por corrupción pero no se estudiará hasta enero

El trámite solicitado por el principal partido de la oposición para que Pedro Sánchez afronte señalamientos vinculados a escándalos sigue pendiente, ya que diputados y portavoces no retomarán el debate parlamentario hasta el inicio del próximo año

La Mesa del Congreso admite

Un total de 73.500 personas han muerto en carreteras españolas en 25 años, y más de la mitad superaban tasa de alcohol

La organización Stop Accidentes advierte sobre la falta de avances en la prevención de siniestros viales, urge aplicar una reducción legal en los límites de alcohol y reclama mayor compromiso político y social para proteger vidas en España

Un total de 73.500 personas