Rodrigo Paz abroga una ley de tierras rechazada por campesinos e indígenas de Bolivia

La Paz, 13 may (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firmó este miércoles la abrogación de una ley de tierras que fue cuestionada por campesinos e indígenas que marcharon desde la Amazonía hasta La Paz y que ocasionó la protesta de otros sectores que bloquean carreteras.

"Como resultado del diálogo, como resultado de encontrarnos entre todos los bolivianos, la ley 1720 fue abrogada. ¿Qué significa la palabra abrogación? Eliminación, ya no existe, se acabó esa ley", sostuvo Paz en un video difundido por la Presidencia boliviana.

PUBLICIDAD

El mandatario, que cumplió seis meses de Gobierno el pasado 8 de mayo, sostuvo que, no obstante, es necesario tratar "una nueva ley sobre la tierra, con consensos, socializando, escuchando a todos los sectores".