El Gobierno cubano reconoce apagones de hasta 22 horas al día en La Habana

La Habana, 13 may (EFE).- El Gobierno cubano reconoció este miércoles que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de la isla es "crítica" y está provocando que en La Habana los apagones superen las 22 horas diarias en los últimos días.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, recalcó en una comparecencia televisiva que la principal causa de la "aguda" crisis energética en Cuba está dada "fundamentalmente por el férreo bloqueo energético", en alusión al cerco energético impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a la isla desde el pasado enero.

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"Un bloqueo energético que viene posterior a un bloqueo que teníamos durante muchos años, y lo que hizo fue agudizar y tensar más la situación económica y energética del país", añadió.

De la O Levy recordó que desde enero, y hasta hace apenas semanas, "Cuba no recibió un solo barco con combustible" y consideró que esa es "la principal causa de las largas horas de afectación".

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Dijo que la única excepción en ese periodo fue el buque petrolero ruso que trajo en abril un donativo de 100.000 toneladas de crudo, lo que permitió que las horas de cortes de la electricidad bajaran "considerablemente", e incluso en La Habana hubo "varios días de cero apagón".

Pero apuntó que esa mejoría fue "un espejismo temporal" porque las 100.000 toneladas del crudo ruso "se estiraron" hasta principios de mayo y "ya se agotaron" por lo que el SEN se quedó "sin reservas de combustible", subrayó.

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"Hoy estamos con más temperatura y solamente el sistema electroenergético está trabajando con las termoeléctricas, con Energás (generadora de electricidad) y con los parques solares fotovoltaicos", añadió.

El ministro reconoció que cuando se restablece la corriente en La Habana "son dos horas, hora y media, tres horas en algunos circuitos, 4 horas, y volvemos otra vez a las 20, 22 horas" de corte.

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El ministro no se refirió al resto de provincias, donde la situación es mucho peor a la de la capital desde hace meses.

De la O Levy insistió en que la transformación de la matriz energética para buscar alternativas sostenibles es el camino hacia la total independencia de la importación de combustibles.

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Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., una medida calificada por Naciones Unidas como contraria al derecho internacional y que ha paralizado casi totalmente su economía.

Los expertos independientes señalan que, además del déficit de combustible importado (al que Cuba tenía ya dificultades para acceder antes del bloqueo por falta de divisas), está la situación de las centrales termoeléctricas, obsoletas tras décadas de explotación sin la adecuada inversión.

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La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE) pronosticó que esta jornada el mayor apagón dejará sin corriente a la vez a un 63 % del país, una de las mayores tasas registradas desde que empezaron a publicarse estos datos en 2022. EFE