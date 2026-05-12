Los nuevos altavoces JBL PartyBox 330 y 130 incluyen 'tweeters' mejorados, sonido optimizado con IA y luces rediseñadas

JBL ha presentado sus nuevos altavoces para fiestas PartyBox 330 y PartyBox 130, que elevan el sonido con graves "más profundos" y agudos "más nítidos" gracias a la incorporación de 'woofers' mejorados y una nueva tecnología de 'tweeters' de cúpula PEN, además de ajustarse automáticamente a cualquier tipo de música para optimizar el sonido con la tecnología JBL AI Sound Boost con modo Smart EQ.

Los nuevos integrantes de la serie PartyBox se han presentado en Ámsterdam (Países Bajos) en el marco del 80 aniversario de la compañía propiedad de Harman, que ha celebrado ocho décadas impulsando sonido en su sede europea, Club JBL, con una experiencia para conocer los nuevos productos que llegan este año, incluyendo su próxima generación de auriculares y lo último en sonido portátil.

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En este sentido, a primera vista, los nuevos PartyBox destacan por ofrecer un nuevo diseño con acabado hexagonal y nuevas formas de iluminación RGB que permiten que la luz y el sonido "fluyan" alrededor de la rejilla frontal curvada, como ha explicado JBL.

Igualmente, el panel lateral cuenta con un efecto ondulado, construido a partir de altavoces JBL en miniatura. Asimismo, el panel superior también ha sido rediseñado, ya que ahora cuenta con un único dial que recoge todos los controles, tanto el volumen, como los modos de audio o los distintos efectos de luz.

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Entre estos efectos de luz, JBL ha destacado un "espectáculo de luces reinventado" que incluye dinámicas sincronizadas con el ritmo de la música que esté sonando en el momento.

Además, JBL ha matizado que ambos altavoces cuentan con la tecnología JBL AI Sound Boost con modo Smart EQ que, impulsada por inteligencia artificial (IA), reconoce qué tipo de música está reproduciendo el altavoz y optimiza el sonido para garantizar que cada canción suene "de la mejor manera posible", independientemente de lo que se elija reproducir.

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Concretamente el nuevo JBL PartyBox 330, cuenta con una potencia de salida total de 280 W y es capaz de reproducir graves "profundos y potentes" al estar equipado con dos 'woofers' de 6,5 pulgadas cada uno.

En lo relativo a los sonidos agudos, los reproduce con alta nitidez gracias que la tecnológica ha introducido por primera vez en la línea dos 'tweeters' de cúpula PEN, esto es, la misma tecnología de nivel profesional que emplean los sistemas de JBL para conciertos multitudinarios.

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El nuevo PartyBox 330 dispone de una autonomía de 18 horas de reproducción de música y, además, también ofrece carga rápida, todo ello, con una batería fácilmente reemplazable pensada para que "la fiesta nunca acabe".

En caso de querer elevar la fiesta con música en directo, el altavoz cuenta con entradas duales para micrófono y guitarra, así como con una nueva entrada óptica de TV o una conexión USB-C para garantizar un audio sin pérdidas.

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JBL también ha señalado que permite emparejar varios altavoces PartyBox para crear un sistema de sonido que se adapte al tamaño de la fiesta, gracias a la tecnología de conexión Auracast, aunque también es compatible con conexión Bluetooth 6.0. Todo ello, se puede gestionar desde la aplicación JBL One.

Asimismo, el altavoz para fiestas se completa con un asa telescópica con bloqueo y dos ruedas "todoterreno" que facilitan su transporte a cualquier lugar.

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VERSIÓN MÁS COMPACTA JBL PARTYBOX 130

Por otra parte, JBL también ha presentado el modelo PartyBox 130, que se trata de una versión más compacta para facilitar su uso en cualquier lugar, aunque mantiene una alta potencia de salida que alcanza los 200 W.

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En este caso, cuenta con unos 'woofers' mejorados de 5,25 pulgadas y dos 'tweeters' de cúpula de seda de 25 mm, con lo que la tecnológica también asegura unos "graves potentes" y agudos "cristalinos".

La batería de esta versión se reduce a 15 horas de autonomía, aunque la carga rápida permite reproducir música durante 80 minutos adicionales, con solo 10 minutos de carga.

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Finalmente, en cuanto a su diseño, también cuenta con luces "estroboscópicas" en los bordes con efectos dinámicos, así como un asa plegable y protección IPX4 contra salpicaduras y pequeños derrames.

El PartyBox 130 comparte con el modelo 330 el panel superior rediseñado, las entradas duales para micrófono y guitarra, y la conectividad Auracast, entre otras características.

Con todo ello, el nuevo JBL PartyBox 330 estará disponible a partir del mes de julio en los colores negro y blanco por 599,99 euros. El modelo PartyBox 130 estará disponible a partir de mayo en los mismos colores por 399,99 euros.

JBL EASYSING MIC MINI

Más allá de auriculares, JBL ha sorprendido con la incorporación de un nuevo micrófono de bolsillo con tecnología de IA, EasySing Mic Mini.

Este micrófono está diseñado tanto para cantar como para crear contenido en cualquier lugar, ofreciendo un alto rendimiento con opciones profesionales en un formato realmente portátil. Basta con conectar el 'dongle' USB-C a un altavoz JBL, enganchar el micrófono a la ropa y comenzar a crear.

En este sentido, incluye opciones de separación vocal para las canciones en tiempo real con tecnología de IA. Esto permite eliminar el 25, 50 o 100 por cien de la voz de una canción con calidad limpia para que la propia voz del usuario sea la protagonista. También integra el algoritmo JBL EasySing mejorado con la función Voice Boost para lograr un mayor soporte en notas altas, que se escucharán más suaves.

Otra función es la supresión de ruido con IA, que reduce el sonido de fondo durante la grabación para que la voz se escuche de forma alta y clara. A ello se le suma un ecualizador personalizable a través de la aplicación JBL One y efectos preconfigurados que añaden mayor variedad y personalidad a las interpretaciones de los usuarios.

JBL ha subrayado igualmente que asegura hasta seis horas de autonomía, y hasta seis adicionales del 'dongle'.

Este micrófono es compatible con los altavoces JBL Flip 7, JBL Charge 6, JBL Boombox 4, JBL Go 5, JBL Xtreme 5, JBL Grip, JBL PartyBox On-The-Go, JBL PartyBox Encore 2, JBL PartyBox Encore Essential 2, JBL PartyBox Club 120, JBL PartyBox Stage 320 y JBL PartyBox 520 y 720.

Así, el JBL EasySing Mic Mini estará disponible a partir del próximo mes de junio por 149,99 euros, junto a un estuche de transporte compacto que permite guardar el micrófono en un bolsillo o mochila.

NUEVOS ALTAVOCES XTREME 5 Y JBL GO 5

Además de sus altavoces para fiesta, durante el evento JBL también ha mostrado sus novedades de sonido portátil recientemente anunciadas, como es el caso de sus nuevos altavoces actualizados JBL Xtreme 5, que combinan el sonido potente de Legendary JBL Sound junto con las funciones AI Sound Boost y el modo Smart EQ, además de contar con un diseño renovado que incluye iluminación ambiental en los bordes.

Igualmente se ha mostrado de cerca el JBL Go 5, que facilita el emparejamiento con AirTouch y también ofrece mejoras de sonido, con un 10 por ciento de mayor potencia que su predecesor. Entre otras cuestiones, se ha mejorado el sistema Legendary JBL Sound, que ahora ofrece graves "más profundos que nunca", y el logotipo con contorno, que cuenta con un formato hueco para ayudar a optimizar la salida del sonido y el rendimiento.

El nuevo JBL Go 5 está disponible en un total de 10 colores por 49,99 euros, mientras que el JBL Xtreme 5 se puede adquirir en Negro, Azul y Camuflaje por 349,99 euros.