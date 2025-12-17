Zelenski pide a líderes europeos actuar para que Rusia "sienta que su deseo de continuar la guerra es inútil"

El gobierno belga ocupa una posición decisiva en el debate sobre el futuro de los activos rusos congelados, dado que la mayor parte de estos fondos permanece bloqueada en la entidad financiera Euroclear, cuya sede se encuentra en Bélgica. Según reportó Europa Press, esta circunstancia convierte al país en un protagonista central en las deliberaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea, quienes exploran diversas alternativas jurídicas para respaldar a Ucrania y asegurar la protección legal y financiera del bloque.

La preocupación principal expresada en la preparación de la última cumbre europea en Bruselas gira en torno a los riesgos legales potenciales asociados al uso de los bienes rusos inmovilizados, especialmente ante la posibilidad de futuras reclamaciones legales de Rusia contra Bélgica. De acuerdo con Europa Press, los jefes de Estado y de Gobierno analizan distintas fórmulas que les permitan garantizar apoyo económico a Ucrania en su esfuerzo bélico, sin exponer ni a los países involucrados ni a sus sistemas financieros a litigios internacionales. Entre las propuestas evaluadas, la Comisión Europea ha impulsado una iniciativa que incluye varias salvaguardias legales para limitar las posibilidades de represalias judiciales, sobre todo frente a Bélgica por ser la jurisdicción de Euroclear.

Sin embargo, el gobierno belga manifestó escepticismo sobre la suficiencia de dichas garantías, argumentando la necesidad de examinar vías alternativas que reduzcan los riesgos y resulten más viables desde una perspectiva legal. Según precisó Europa Press, Bélgica teme convertirse en el principal blanco de demandas internacionales debido al volumen y la localización de los activos congelados. Tanto las instituciones financieras como los Estados buscan esquemas que les otorguen protección ante posibles procesos legales rusos, proponiéndose la creación de reservas de liquidez y otros mecanismos de defensa rápida, aunque algunos sectores dentro del gobierno belga consideran insuficientes los resguardos previstos hasta el momento.

En este escenario, Italia, Malta, Bulgaria y República Checa expresaron su oposición a la propuesta de la Comisión Europea, sugiriendo en cambio la emisión de deuda conjunta como método alternativo para suministrar fondos a Ucrania. De acuerdo con las delegaciones consultadas por Europa Press, este mecanismo consistiría en otorgar un préstamo respaldado por todos los Estados del bloque, una solución considerada más clara y segura desde el punto de vista legal y financiero, y que sería menos vulnerable a futuras reclamaciones de Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se dirigió específicamente a los líderes europeos para pedir un consenso sobre el destino de los activos rusos bloqueados, subrayando la urgencia de que Bruselas concrete una señal inequívoca a Moscú acerca de la inutilidad de prolongar la guerra. Según detalló Europa Press, Zelenski insistió en que la decisión de adoptar un respaldo firme y suficiente para Ucrania recae exclusivamente en los jefes de Estado y de Gobierno del bloque, contextualizando la importancia de estas deliberaciones para el futuro del país invadido.

Zelenski ha reiterado ante Europa Press que la respuesta europea ante la agresión rusa debe caracterizarse por la cohesión y la firmeza, ya que, en palabras del mandatario, el Kremlin mantiene su estrategia militar y diplomática sin ofrecer indicios de ceder. En una publicación en la red social X, citada por Europa Press, el presidente ucraniano comunicó: “Hoy hemos vuelto a escuchar señales de que Moscú se prepara para un nuevo año de guerra. Estas señales no son solo para nosotros: es crucial que nuestros socios las vean, y no solo las vean, sino que también respondan, especialmente en Estados Unidos, que a veces dice que Rusia quiere poner fin a la guerra”.

El líder ucraniano también subrayó que la actitud de Rusia contrasta con las valoraciones de algunos socios europeos y estadounidenses, recalcando que la estrategia de Moscú apunta a prolongar el conflicto y consolidar la ocupación en territorio ucraniano. Zelenski explicó, en declaraciones incluidas por Europa Press, que “esta mentalidad rusa debe reconocerse y actuar en consecuencia”, y denunció que el discurso diplomático del gobierno ruso busca legitimar el despojo territorial ante la comunidad internacional.

Una de las advertencias lanzadas por Zelenski a través de Europa Press abarca el alcance potencial de las ambiciones rusas. El presidente alertó que la política expansionista defendida por el Kremlin podría extenderse a regiones catalogadas por Moscú como “territorios históricos”, pese a pertenecer actualmente a Estados europeos. A la luz de esta situación, el mandatario ucraniano remarcó la necesidad de un apoyo concreto de los aliados, combinando medidas de protección, asistencia financiera a partir de los activos congelados y una coordinación política permanente.

Paralelamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, realizó una valoración ante el alto mando militar de su país en la que reafirmó el objetivo de recuperar lo que denomina “territorios históricos”. Según consignó Europa Press, Putin manifestó preferencia por la diplomacia, aunque condicionó cualquier progreso en las conversaciones a un compromiso serio de Ucrania y sus aliados. Según sus palabras: “los objetivos de la operación militar especial se alcanzarán sin duda (…) Rusia logrará la liberación de sus tierras históricas a través de medios militares”, postura que reitera la continuidad de la campaña en Ucrania.

En respuesta a estas declaraciones, Zelenski intensificó su llamado a la unidad occidental, pidiendo una reacción firme y decidida por parte de la Unión Europea para fortalecer la cohesión transatlántica ante la amenaza rusa. Según publicó Europa Press, el presidente de Ucrania instó a los Estados miembros a dejar de lado cualquier ambigüedad en su análisis o sus decisiones, y actuar con resolución ante el desafío planteado por Moscú.

La cumbre celebrada en Bruselas representa un momento decisivo en la conformación de la estrategia común de la Unión Europea frente al conflicto entre Rusia y Ucrania. Según Europa Press, las discusiones no solo se centran en el destino de los activos rusos congelados, sino que ponen a prueba la capacidad del bloque para ofrecer respuestas integrales que incluyan apoyo financiero y político a Kiev y, al mismo tiempo, limiten los riesgos legales y económicos para los países europeos.

El desenlace de estas negociaciones tiene un peso determinante para la continuidad del respaldo europeo a Ucrania y para la defensa del orden internacional en Europa, según relató Europa Press. Las soluciones a debate buscan equilibrar la urgencia de proporcionar recursos a Kiev frente a la necesidad de proteger la integridad jurídica y financiera del bloque, en un contexto marcado por la persistencia de la ofensiva militar rusa y la incertidumbre acerca de su evolución futura.