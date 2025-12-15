Agencias

Albanese elogia al "héroe" Ahmed al Ahmed, transeúnte que redujo a uno de los atacantes en la playa de Sídney

El primer ministro de Australia, Anthony, Albanese ha elogiado este lunes a Ahmed al Ahmed, el residente de Sídney que redujo a uno de los dos atacantes que este domingo mataron a tiros al menos a 15 personas en la playa de Bondi, durante una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

"Lo que vemos es a los australianos uniéndose", ha afirmado en declaraciones recogidas por el diario digital Brisbane Times, al referirse a Ahmed, del que ha destacado que "le quitó el arma al agresor arriesgando su propia vida y sufrió graves lesiones como consecuencia de ello, y hoy está siendo operado en el hospital".

El dirigente ha puesto asimismo en valor "las acciones de la Policía, que acudió rápidamente a Bondi", frente a "estas dos personas que han cometido un acto horrible (y) fuera de lugar con el funcionamiento de la sociedad australiana".

También ha alabado a Ahmed el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, quien lo ha descrito como un "auténtico héroe", tras arriesgar su vida y lograr arrebatar el arma a uno de los asaltantes.

Ahmed al-Ahmed, padre de dos hijos y propietario de una frutería en Sutherland, Sídney, permanece ingresado en el hospital, donde ha sido operado de las heridas de bala que presenta en el brazo y la mano.

Este hombre de 43 años ha sido identificado por sus familiares, después de que hayan circulado en redes sociales y medios de comunicación un vídeo donde se ve a un varón agachado detrás de un coche antes de abalanzarse sobre el espalda del hombre armado, forcejear con él y arrebatarle el arma.

Al menos 15 personas han muerto y 42 han resultado heridas por un ataque efectuado por dos personas, un padre, fallecido, y su hijo, de 24 años, detenido y en estado crítico, en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

EuropaPress

