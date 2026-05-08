Aumenta a 37 el número de muertos por explosión en fábrica de fuegos artificiales en China

Pekín, 8 may (EFE).- La cifra de muertos por una explosión registrada el lunes en una fábrica de fuegos artificiales de la provincia china de Hunan, en el centro del país, ascendió a 37, mientras que una persona sigue desaparecida, informaron este viernes medios oficiales.

Hasta las 12:00 hora local de este viernes (04:00 GMT), otras 51 personas permanecían hospitalizadas, cinco de ellas en estado grave, aunque con constantes vitales estables, según la cadena estatal CCTV.

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El siniestro se produjo alrededor de las 16:43 hora local (08:43 GMT) del lunes en un taller de la empresa Huasheng, dedicada a la fabricación de fuegos artificiales, ubicada en el municipio de Liuyang, bajo la jurisdicción de Changsha, capital provincial.

Las autoridades indicaron que las labores de búsqueda y rescate en el lugar han quedado "prácticamente concluidas" tras varias rondas de rastreo en la zona afectada.

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El operativo incluyó la revisión de los datos del personal de la compañía, registros de acceso, vídeos, visitas sobre el terreno, llamadas telefónicas y por vídeo, identificación de personas y varias rondas de comparación de ADN, de acuerdo con CCTV.

Tras la explosión, Changsha activó una respuesta de emergencia y creó un grupo de trabajo para gestionar el accidente, con más de 1.500 efectivos movilizados para tareas de rescate, atención médica y gestión de las consecuencias del siniestro.

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Las autoridades agregaron que la atención a los heridos, la asistencia a las familias, la investigación de las causas y las inspecciones de seguridad continúan en marcha.

La Policía ha citado a declarar a ocho personas por su presunta relación con un delito de accidente grave por responsabilidad, según la misma fuente.

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El accidente puso de manifiesto, según las autoridades, "problemas destacados" en algunas localidades y empresas, entre ellos una aplicación "deficiente" de las responsabilidades en materia de seguridad laboral.

El pasado martes, se cifraba en 26 el número de fallecidos y en 61 el de heridos, después de que los primeros datos difundidos situaran las víctimas mortales en 21.

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Tras el siniestro, el presidente chino, Xi Jinping, instó a acelerar la búsqueda de desaparecidos, a hacer "todo lo posible" por salvar a los heridos y a esclarecer "cuanto antes" las causas, así como a "depurar responsabilidades con rigor", según la agencia oficial Xinhua.

China registra con frecuencia accidentes vinculados a la industria pirotécnica: doce personas murieron el pasado febrero por la explosión de una tienda de fuegos artificiales en la provincia central de Hubei y otras ocho fallecieron en un incidente similar ese mismo mes en la provincia oriental de Jiangsu. EFE

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