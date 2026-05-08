Viernes, 8 de mayo de 2026 (04:00 GMT)

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

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Teherán/Washington - El conflicto entre Estados Unidos e Irán se rodea de incertidumbre después de un cruce de ataques en el estrecho de Ormuz, que ambas partes acusan a la otra de haber iniciado, pese a que el presidente estadounidense Donald Trump afirma que la tregua y las negociaciones siguen en pie.

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- Israel continúa sus ataques y demoliciones a gran escala en el sur del Líbano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

HANTAVIRUS CRUCERO

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Madrid/Ginebra/Bruselas - La Organización Mundial de la Salud continúa investigando el posible origen del brote de hantavirus detectado en el crucero neerlandés Hondius, que continúa su viaje hacia la isla española de Tenerife, que se prepara para organizar una evacuación sin riesgos de los pasajeros.

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- Se enviará información sobre el crucero y las características del Hondius, un viaje de placer que ha terminado en tragedia.

COSTA RICA INVESTIDURA

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San José - La derechista Laura Fernández asume la presidencia de Costa Rica para un periodo de cuatro años con la promesa de mano dura contra la delincuencia y de seguir impulsando la agenda económica de su antecesor Rodrigo Chaves, de quien fue ministra de la Presidencia.

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- Entre los representantes de alto nivel han sido confirmados hasta el momento el rey de España, Felipe VI, y los presidentes Bernardo Arévalo (Guatemala), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), José Antonio Kast (Chile), Isaac Herzog (Israel) y Luis Abinader (República Dominicana).

R.UNIDO ELECCIONES

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Londres - Comienza el recuento de los votos emitidos la víspera para los comicios regionales de Escocia y Gales y los municipales de Inglaterra, cuyos resultados se comunicarán a lo largo de la jornada.

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UCRANIA GUERRA

Moscú - Entra en vigor la tregua unilateral de 48 horas declarada por Rusia con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la II Guerra Mundial.

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THE MANDALORIAN

Redacción Internacional - Pedro Pascal vuelve al universo de 'Star Wars' en 'The Mandalorian y Grogu', la película que continúa la historia de la famosa serie y de la que habla con un grupo de periodistas, acompañado de Sigourney Weaver, otra de las protagonistas de un filme que se estrena el 21 de mayo.

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ADEMÁS

GUERRA COMERCIAL | Washington - La política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, sufre un nuevo revés después de que el Tribunal de Comercio Internacional bloqueara la tasa global del 10% a la mayoría de las importaciones. (Texto)

PERÚ ELECCIONES (Entrevista) | Lima - Las elecciones presidenciales de Perú han pasado a disputarse también en los tribunales con los recursos presentados por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien explica a EFE que ha asumido la postura encabezada por su predecesor y líder político, el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, de denunciar sin pruebas concretas un fraude en su contra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ITALIA EE.UU. | Roma - La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se reúne en Roma con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, tras las críticas y amenazas del presidente Donald Trump al Gobierno de Roma a causa de la guerra en Irán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA | Jerusalén - Los colonos israelíes mantienen sus ataques en distintos puntos de Cisjordania ocupada en un contexto de creciente tensión en el territorio palestino, mientras la ciudad de Belén celebra su décima maratón tras dos años suspendida por la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El barrio de Al Eizariya, tres kilómetros al este de Jerusalén, recibió esta semana hasta 50 órdenes de demolición inmediata de comercios situados en la carretera principal, sobre la que Israel quiere construir un paso directo hacia Maale Adumim, el mayor asentamiento israelí en Cisjordania. ( Texto) (Foto) (Vídeo)

- Seguimiento de la situación de los activistas de la flotilla capturados por el Ejército de Israel tras ocho días apresados. (Texto)

TAIWÁN PARAGUAY | Taipéi - El presidente de Taiwán, William Lai, recibe con honores a su homólogo paraguayo, Santiago Peña, en el marco de su visita de Estado a la isla, con la que mantienen lazos diplomáticos oficiales un puñado de países bajo la presión de China. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CUBA DANZA | La Habana - El Ballet Nacional de Cuba (BNC) regresa este viernes a los escenarios con una antología de su repertorio más emblemático, una apuesta por seguir bailando pese a la grave crisis que azota el país, reforzada por el bloqueo petrolero de EE.UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PAPA ANIVERSARIO (Entrevista) | Roma - León XIV, que cumple un año de pontificado, "sabe responder a los retos de hoy", según su limosnero, el español Luis Marín de San Martín, quien subraya en entrevista con EFE el liderazgo moral y la valentía de un "gran papa" que es el que necesita, "no solo la Iglesia, sino el mundo" actual. Por Soledad Álvarez (Texto)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:30 GMT.- Washington.- EEUU EMPLEO.- La Oficina de Estadística Laborales de EE.UU. publica los datos de la situación del empleo en abril. (Texto)

13:00 GMT.- Nueva York.- FRIDA KAHLO.- Se estrena este viernes en el cementerio de Green-Wood de Nueva York la obra 'Frida, Diego, and the Day of the Dead', una pieza que imagina un reencuentro entre Frida Kahlo y Diego Rivera en el Día de Muertos y que se inspira en la nueva ópera en español 'El Último Sueño de Frida y Diego'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:35 GMT.- Redacción Internacional - THE MANDALORIAN.- El chileno Pedro Pascal y Sigourney Weaver hablan desde Londres en una videoconferencia con un reducido grupo de periodistas sobre el filme 'The Mandalorian y Grogu', que continúa en le gran pantalla la historia de la popular serie de Diisney+ y que se estrena el próximo 21 de mayo. Virtual (Texto) (Foto)

14:00 GMT.- Sao Paulo.- BRASIL AUTOMÓVILES.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) divulga los datos de producción de vehículos de Brasil correspondientes al mes de abril. (Texto)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO SALUD.- Especialistas mexicanos hablan sobre nuevos abordajes para tratar la epilepsia, una condición que afecta a 2 millones de personas en México, 76 % de ellas niños y adolescentes. (Texto) (Foto)

21:00 GMT.- La Habana.- CUBA DANZA.- El Ballet Nacional de Cuba inicia las presentaciones del especial “La magia de la danza”, una selección de escenas de clásicos como Giselle, La bella durmiente del bosque, Cascanueces, Coppélia, Don Quijote y El lago de los cisnes. Teatro Nacional de Cuba (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz - BOLIVIA ESPAÑA - Los inversores españoles esperan cambios en la Constitución, la legislación, la protección de inversiones y el régimen tributario para volver a Bolivia, donde en 2025 sus capitales sumaron apenas 57 millones de dólares, en parte como efecto de las nacionalizaciones realizadas durante el Gobierno de Evo Morales, afirmó el presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en este país, Ildefonso Núñez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México - MÉXICO DESAPARECIDOS - En medio de los preparativos para el Mundial de 2026, cuyo partido inaugural se disputará el 11 de junio en Ciudad de México, familias de personas desaparecidas en el sur de la capital preparan protestas para visibilizar una crisis que denuncian como ignorada, en una zona donde se consolidó la carrera política de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- EL SALVADOR POLÍTICA.- - El partido gobernante Nuevas Ideas (NI), a petición del presidente Nayib Bukele, ha aprobado en la Asamblea Legislativa al menos ocho reformas a la Constitución de El Salvador, principalmente para habilitar cambios exprés, permitir la reelección presidencial indefinida y la cadena perpetua. (Texto)

Nueva York.- MIGRACIÓN FORO.- Se clausura en Nueva York del Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI)

Miami.- LUPITA INFANTE.- La cantautora mexicana Lupita Infante, nieta del legendario Pedro Infante estrena este viernes su disco 'Aunque me duela', siete meses después del lanzamiento de un álbum homenaje a su abuelo con 23 de sus canciones más emblemáticas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA INFLACIÓN.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) divulga el resultado de la inflación de abril en Colombia. (Texto)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica el dato de inflación de abril, que recoge la histórica alza en el precio de los combustibles decretada por el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast. (Texto)

Sao Paulo.- EMBRAER RESULTADOS.- La aeronáutica brasileña Embraer, el tercer mayor fabricante de aviones del mundo, presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026 (Texto)

Europa

05:00 GMT.- Fráncfort (Alemania).- COMMERZBANK RESULTADOS.- Commerzbank publica los resultados del primer trimestre.

07:25 GMT.- Moscú.- MOLDAVIA UE.- La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, se reúne en Chisinau con la presidenta moldava, Maia Sandu. (Texto)

09:30 GMT.- Roma.- ITALIA EE.UU.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se reúne en Roma con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, tras las críticas y amenazas del presidente Donald Trump a causa de la guerra en Irán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:15 GMT.- Londres.- R.UNIDO CINE.- Conversación con el cineasta mexicano Guillermo del Toro como parte del programa por su premio de honor por parte del BFI. BFI. Southbank. (Texto)

21:00 GMT.- Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Entra en vigor la tregua unilateral de 48 horas declarada por Rusia con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. (Texto) (Foto)

Londres.- R.UNIDO ELECCIONES.- Resultados finales de las elecciones de la víspera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- PAPA ANIVERSARIO.- León XIV, que cumple un año de pontificado, "sabe responder a los retos de hoy", según su limosnero, el español Luis Marín de San Martín, quien subraya en entrevista con EFE el liderazgo moral y la valentía de un "gran papa" que es el que necesita, "no solo la Iglesia, sino el mundo" actual. Por Soledad Álvarez (Texto)

Roma.- ITALIA ANIMALES.- Una curiosa "invasión" campa por el pueblo italiano de Punta Marina: decenas de pavos reales han anidado en sus calles para disgusto de muchos de sus vecinos por el ruido y la suciedad que causan, pero también para goce de los curiosos que ya peregrinan al lugar para ver -y viralizar- a estas aves multicolor. Por Gonzalo Sánchez (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cracovia.- POLONIA DEFENSA.- Polonia se convierte este viernes en el primer país en obtener los préstamos del programa SAFE, un programa multimillonario de Bruselas para compras e inversiones en defensa. (Texto)

Wiesbaden.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadística Destatis publica los datos definitivos de la inflación de abril. (Texto)

Sofía.- BULGARIA ELECCIONES.- El Parlamento de Bulgaria tiene previsto investir hoy al nuevo primer ministro, el expresidente prorruso Rumen Radev, líder partido Bulgaria Progresista, ganador de las elecciones del pasado 19 de abril con mayoría absoluta en la Cámara (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- IAG RESULTADOS.- Madrid/Londres. El grupo aéreo IAG, al que pertenecen Iberia y British Airways, entre otras aerolíneas, divulga sus resultados en el primer trimestre del año. Londres hace la teleconferencia con el consejero delegado, Luis Gallego. (Texto)

Londres.- R.UNIDO CINE.- El director mexicano Guillermo del Toro participa en el acto titulado 'En conversación', centro del ciclo dedicado a su obra en el Instituto de Cine Británico (BFI, en inglés) en Londres, donde repasará su trayectoria y dialogará con el público.

Nápoles.- PAPA VISITA.- El papa León XIV visita el Santuario de la Virgen de Pompeya y la ciudad de Nápoles (sur). (Texto) (Foto)

Berlín.- CRISIS CLIMÁTICA.- El servicio de monitoreo del clima Copernicus publica su boletín de abril. (Texto)

Oriente Medio

Rabat.- MALI CONFLICTO.- Mali, sumida en una inestabilidad crónica desde 2012, agrava su crisis política y de seguridad tras los ataques yihadistas y separatistas del mes pasado, que han hecho perder al régimen golpista el control de zonas del norte del país, en paralelo a una nueva oleada de detenciones contra la oposición.

Port Said.- IRÁN GUERRA TURISMO.- El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) concluye hoy un encuentro de liderazgo que reunirá a destacadas figuras internacionales del sector a bordo de un crucero que atravesará el canal de Suez (Egipto), en una cita que se ha puesto el foco en la recuperación de la industria ante las disrupciones provocadas por la guerra en Oriente Medio. (Texto) (Foto)

Rabat.- MARRUECOS LIBROS.- Ganó el premio Pulitzer hace casi una década con una de las mayores investigaciones periodísticas de la historia, pero se "quemó" en el camino. Hoy, Mar Cabra defiende transformar la cultura del trabajo para preservar la salud mental en la era de la IA porque "la vida no es un esprint constante", alerta en una entrevista con EFE en Rabat, donde presenta su libro "Vivir a Jornada Completa". (Texto)

Asia

Tokio.- NINTENDO RESULTADOS.- La empresa japonesa de videojuegos Nintendo publica sus resultados financieros relativos al año fiscal 2025-26. (Texto)

Tokio.- TOYOTA RESULTADOS.- La multinacional japonesa Toyota, líder en la fabricación de automóviles, publica sus resultados financieros relativos al año fiscal 2025-26. (Texto)

Tokio.- SONY RESULTADOS.- La multinacional japonesa de la tecnología y el entretenimiento Sony publica sus resultados financieros relativos al año fiscal 2025-26. (Texto)

Taipéi.- TAIWÁN PARAGUAY.- El presidente de Taiwán, William Lai, recibe con honores militares a su homólogo paraguayo, Santiago Peña, en el marco de su visita de Estado a la isla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA TURISMO.- China, que durante años fue sobre todo una gran emisora de turistas hacia el resto del mundo, busca ahora atraer más visitantes extranjeros con exenciones de visado, nuevas conexiones y una oferta cultural, en un momento en que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), organismo que representa al sector privado turístico, la sitúa en camino de disputar a Estados Unidos el liderazgo económico global del sector, aunque buena parte de ese peso procede de su enorme mercado interno. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bangkok.- ASIA LIBROS.- Asia-Pacífico es el mayor mercado editorial del mundo y, al mismo tiempo, el de más rápido crecimiento, un avance que se explica gracias al aumento de las tasas de alfabetización, la digitalización y la expansión del inglés como segunda lengua, y que ha provocado un crecimiento sin precedentes de la base de lectores y del consumo de libros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bangkok- ASEAN CUMBRE- Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebran su cumbre anual en Cebú (Filipinas), con el foco en las crisis de seguridad alimentaria y energética derivadas de la guerra de Irán, y la pretendida transición política de los militares golpistas en Birmania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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