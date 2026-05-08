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Aisladas de forma preventiva en Chile dos personas que subieron al crucero afectado por el brote de hantavirus

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El Ministerio de Salud de Chile ha instruido el aislamiento "preventivo" de dos ciudadanos chilenos que subieron a bordo del crucero de lujo 'MV Hondius', el cual partió del puerto argentino de Ushuaia en dirección a Cabo Verde y destino final Canarias, pese a que ninguno de ellos ha mostrado hasta el momento síntomas de esta infección respiratoria.

"Si bien ambas personas no tienen ningún síntoma atribuible a hantavirus y se encuentran sanas, debido a la situación del barco, se les está realizando un seguimiento epidemiológico que incluye testeos del virus", ha precisado la cartera en un comunicado en el cual ha informado que ambas personas subieron a la embarcación "en medio de su trayecto".

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El texto ministerial chileno ha sido publicado horas después de que ese mismo órgano sanitario haya descartado la posibilidad de que la exposición de los afectados por este virus que ya se ha cobrado la vida de tres personas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ocurriera en Chile.

"Los casos reportados como primarios transitaron por Chile, en un periodo que no corresponde (al) de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país", ha subrayado la cartera.

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En esa misma comunicación, el Ministerio de Salud sudamericano ha aseverado que en Chile la cepa Andes del hantavirus es "el único agente etiológico confirmado de hantavirus humano" y que "el último caso documentado de transmisión" entre personas en el país "ocurrió en 2019", correspondiendo a una situación "puntal" que fue "oportunamente controlada por la autoridad sanitaria".

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