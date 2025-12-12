El nuevo plegable Huawei Mate X7 presume de diseño "ultrafino" y mejoras en fotografía y rendimiento

Huawei ha presentado a nivel global su nuevo 'smartphone' plegable Huawei Mate X7, que incluye un diseño de cuerpo "ultrafino" con bisagra de triple capa resistente, así como mejoras en el rendimiento y fotografía de alta calidad con su cámara True-to-Color de segunda generación.

La compañía ha dado a conocer su nuevo dispositivo en un evento celebrado en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) bajo el lema "Despliega el momento", donde ha trasladado su intención de continuar acompañando a los usuarios comprendiendo y respondiendo a sus necesidades tecnológicas, con mejoras de rendimiento, durabilidad y fotografía para su nuevo plegable.

El nuevo Huawei Mate X7 es un plegable de tipo libro que presume de diseño delgado con un grosor de 9,5 mm cuando está plegado, disminuyendo a 4,5 mm cuando está en formato abierto. Igualmente, cuenta con bordes y esquinas redondeadas en metal dorado, y destaca su módulo de cámaras trasero, con un formato central que mezcla bordes rectos y redondeados, también con marcos metálicos.

Así, se ha presentado con un diseño inspirado en "la seda china" como parte del patrimonio cultural del país, tanto en color blanco con acabado de nanofibra, como en dos opciones de cuero vegano en color rojo y negro.

Continuando con su diseño, este nuevo plegable cuenta con una bisagra de precisión avanzada que se compone de una estructura de tres capas ultarresistente. Concretamente, cuenta con una capa protectora de fluido, una capa resistente a impactos y una capa de fibra de carbono.

Una vez desplegado, el Huawei Mate X7 ofrece una pantalla principal OLED de 8 pulgadas con una resolución de 2.416 x 2.210 píxeles, una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz y con capacidad para alcanzar un brillo máximo de 2.500 nits.

Igualmente, su pantalla exterior también es un panel OLED pero de 6,49 pulgadas, con resolución de 2.444 x 1.080 píxeles, 120 Hz de tasa de refresco y 3.000 nits de brillo máximo. Esta pantalla exterior cuenta además con un cristal Kunlun Crystal Armor ultraduradero.

En cuanto a sus capacidades fotográficas, Huawei asegura que ofrece la misma capacidad de captura de imágenes que un teléfono insignia estándar, gracias a su cámara True-to-Color de segunda generación, que ofrece una precisión de color un 43 por ciento superior.

Así, la cámara se compone de un sensor Ultra Lighting HDR de 50 MP, una lente ultra gran angular de 40 MP, un sensor telefoto macro de 50 MP. Igualmente, alcanza un zoom óptico de 3,5x y un zoom digital de 100x. Por su parte, la cámara frontal tanto de la pantalla exterior como de la pantalla principal es de 8 MP.

La batería, por su parte, cuenta con una capacidad de 5.600 mAh y permite carga rápida de 66 W, así como carga inalámbrica de 50 W. Además, se acompaña de un sistema VC de Súper Enfriamiento Ultra Grande y tecnología de disipación de calor con grafeno.

Todo ello está impulsado por el sistema operativo EMUI 15.0 de Huawei, que incluye funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) como, por ejemplo, los retoques para las fotografías, que permiten eliminar personas y objetos no deseados, así como mejorar las expresiones faciales de los usuarios en fotografías grupales, mezclando entre varias capturas.

También cuenta con un sistema de cancelación de ruido con IA para las llamadas, así como con una herramienta de traducción para conversaciones en tiempo real.

El nuevo Huawei Mate X7 se ha lanzado con una memoria RAM de 16 GB y un almacenamiento de 512 GB. Asimismo, cuenta con certificaciones de protección frente a los líquidos y el polvo IP58 e IP59, y opciones de conectividad con compatibilidad WiFi 7 y Bluetooth 6.0.

NUEVA TABLETA, 'SMARTWATCH' Y AURICULARES

Junto al nuevo Mate X7, la tecnológica ha completado su catálogo de productos presentado sus nuevos auriculares FreeClip 2, con los que promete establecer un nuevo estándar en experiencias auditivias cómodas con oído abierto, así como el nuevo Huawei Watch Ultimate Design, el 'smartwatch' que combina estética refinada con ingeniería y rendimiento.

Igualmente, durante el evento también ha presentado la nueva tableta Huawei MatePad 11.5 S, diseñada pensando en los creadores de contenido, con una pantalla de 11,5 pulgadas y de alta definición PaperMatte de Huawei que "relaja la vista" y garantiza una experiencia creativa fluida.

Concretamente, está centrada en tareas de productividad sin papel e incluye un lápiz óptico M-Pencil Pro y un teclado magnético que facilitan la transición entre la toma de notas, la escritura y la creación de contenido.