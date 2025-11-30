El Cervantes 2025 Gonzalo Celorio en la FIL: "La literatura es un mecanismo de exorcismo"

Gonzalo Celorio, al reflexionar sobre el oficio de escribir, planteó que el proceso creativo constituye una travesía de constante exploración en la que el destino nunca resulta predecible: “Uno sabe cuándo zarpa pero no tiene la menor idea de adónde llegar”. Desde este punto de vista, enfatizó que la escritura le permite afrontar y dejar atrás sus propios conflictos internos, función que, según sostiene, representa el verdadero motor de la creación literaria. El escritor mexicano, homenajeado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y recientemente anunciado ganador del Premio Cervantes 2025, abordó en una rueda de prensa distintos aspectos relacionados con la literatura, la inteligencia artificial y su experiencia como académico, según informó la agencia EFE.

Durante el evento, la FIL Guadalajara rindió tributo a Celorio con el Homenaje al Bibliófilo José Luis Martínez, distinción que coincidió con la reciente publicación de su libro ‘Ese montón de espejos rotos’ por la editorial Tusquets. De acuerdo con la cobertura de EFE, el escritor calificó la simultaneidad del homenaje y el galardón como una coincidencia significativa en su carrera literaria. Estas circunstancias, combinadas con nuevos proyectos, infundieron en Celorio renovada energía e interés por continuar su labor creativa y su actividad intelectual.

El novelista explicó que su vínculo con el mundo del libro y la lectura surgió desde la infancia, experiencial que ha definido tanto su vida personal como profesional, según reprodujo la agencia EFE. Celorio describió la literatura como una herramienta esencial para el autoconocimiento y la indagación en la experiencia humana. En palabras atribuidas por EFE, sostuvo que “la literatura es un mecanismo de exorcismo”, subrayando que escribir le permite explorar y comprender los orígenes del impulso creativo. También afirmó que esta actividad no resuelve los conflictos de los autores, pero sí permite acercarse a los dilemas y sufrimientos ajenos, propiciando así una mayor integración dentro de la sociedad.

Al ser consultado sobre la creciente influencia de la inteligencia artificial en la producción de contenidos literarios, Celorio manifestó sus reservas acerca de la posibilidad de que estos sistemas igualen la autenticidad y la profundidad del trabajo humano. Según consignó EFE, sostuvo: “No creo que pueda suplir la creación literaria aunque pueda tener expresiones muy felices”. Dellató que el valor distintivo de la literatura reside en la experiencia y la relación única del ser humano con el lenguaje, aspecto que las máquinas no alcanzan a replicar pese a los avances tecnológicos.

Durante su intervención, Celorio compartió además las motivaciones para la formación de su extensa biblioteca personal, proyecto que ha acompañado su desarrollo profesional y educativo. De acuerdo con EFE, el autor consideró que la pasión por los libros ha sido el eje de su existencia y el motor que ha nutrido tanto su carrera docente como su trabajo literario. A este respecto, destacó el valor de la enseñanza, afirmando que la interacción con estudiantes le ha dejado aprendizajes tan amplios como los obtenidos a través de la lectura o la escritura. Puntualizó: “La mejor manera de aprender es enseñar”, insistiendo en la relevancia del intercambio de conocimientos entre profesores y alumnos.

El escritor también se refirió a la transformación de la FIL Guadalajara. Según lo publicado por la agencia EFE, valoró el crecimiento del evento y el equilibrio alcanzado entre el espacio profesional y la oferta abierta y lúdica dirigida al público en general. Para Celorio, la feria ofrece una plataforma singular para el encuentro tanto de especialistas como de lectores comunes, característica que la distingue en el ámbito internacional.

Otra línea temática abordada por Celorio fue la función social de la literatura en la vida contemporánea. Durante la exposición, el novelista describió la lectura y la escritura como herramientas para cultivar la empatía y comprender las vivencias de los demás, lo que, según detalló EFE, favorece el sentido de pertenencia al género humano. El autor destacó el papel de la literatura para construir puentes de entendimiento y diálogo, especialmente frente a los desafíos que presenta la tecnología actual.

En su participación en la FIL 2025, Gonzalo Celorio reafirmó su compromiso con la promoción de la cultura, la educación y el reconocimiento del valor insustituible de la literatura, un ámbito que, según su perspectiva y lo reiterado por la agencia EFE, se mantiene al margen de las capacidades imitativas de la inteligencia artificial y persiste como espacio esencial para el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad humana.