Al menos tres desaparecidos al volcar un barco pesquero chino cerca de la isla de Gageo

Al menos tres personas se encuentra en paradero desconocido y otras dos han sufrido una parada cardiorrespiratoria al volcar un barco pesquero chino frente a la isla Gageo, en el suroeste de Corea del Sur, han informado las autoridades de la Guardia Costera este domingo.

El incidente ha ocurrido en aguas internacionales en torno a las 06.50 horas (hora local), cuando una embarcación de 98 toneladas ha naufragado a unos 80 kilómetros de la mencionada isla surcoreana.

De las once personas que iban a bordo, seis han sido rescatadas de inmediato por otro barco pesquero chino que faenaba en las proximidades. Posteriormente, la Guardia Costera ha localizado a dos tripulantes más que se encontraban a la deriva en situación de paro cardíaco y los ha trasladado a un hospital cercano, de acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Tras dar parte de lo ocurrido, las autoridades surcoreanas han iniciado una operación de búsqueda conjunta con las autoridades chinas para localizar a los tres pescadores que siguen desaparecidos.

Por su parte, la Guardia Costera ha indicado que, si bien se han movilizado recursos adicionales para intensificar la búsqueda y garantizar la seguridad de los tripulantes, las condiciones del mar y el rápido hundimiento de la embarcación han complicado las labores de rescate, de las que por el momento no han trascendido más detalles.