Tres heridos graves y uno leve en un incendio en un edificio en Sant Adrià del Besòs (Barcelona)

Tres personas han resultado heridas de gravedad, entre ellas dos menores, y otra ha resultado herida leve en un incendio en un bloque de pisos de 10 plantas en Sant Adrià del Besòs (Barcelona).

Bombers de la Generalitat ha recibido el aviso sobre las 6 horas de la mañana de este sábado, y se han desplazado con 6 dotaciones al lugar de los hechos, donde han comprobado que se ha quemado un colchón, aunque no ha habido afectación interior en el edificio, según ha informado el cuerpo en un mensaje en X recogido por Europa Press.

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informado vía X que han movilizado 7 ambulancias y los heridos han sido trasladados al Hospital Vall d'Hebron.

