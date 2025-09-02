Agencias

Los teléfonos Android podrán restaurar la configuración de la protección antirrobo con una copia de seguridad en la nube

El sistema operativo Android permitirá guardar la configuración de la protección antirrobo con una copia de seguridad en la nube para restaurarla automáticamente cuando el usuario cambie a un nuevo teléfono.

Los teléfonos Android tienen un conjunto de funciones dentro de la protección antirrobo dirigidas a proteger los datos del usuario en caso de que le roben el 'smartphone' o lo extravíe, que bloquean la pantalla o el dispositivo al completo si detectan un tirón y permiten bloquear el móvil en remoto o incluso borrarlo.

Estas funciones, que se pueden activar manualmente, aparecen con la configuración de serie cuando el dispositivo sufre un restablecimiento de fábrica o el usuario cambia a un teléfono nuevo. Es decir, debe volver a establecer sus preferencias.

Para salvar este último paso, Google ha actualizado los Servicios de Google Play, que ahora permiten crear copias de seguridad y restaurar datos mediante la protección antirrobo.

Según el portal especializado Android Authority, esto significa que la configuración de la protección antirrobo se incluirá en las copias de seguridad de Android en la nube, de tal forma que se restaurarán automáticamente tras un reseteo o cambio de móvil.

Esta novedad se incluye en la actualización v25.34 de los Servicios de Google Play, que la compañía tecnológica ha lanzado este lunes, aunque su despliegue será progresivo y llegará poco a poco a los usuarios.

La actualización también incluye una novedad para Wallet, que ahora permite autenticar una transacción sin contacto si el teléfono permanece bloqueado durante más de 30 segundos.

EuropaPress

