Crónica del Colombia - Portugal: 0-0

La selección de Colombia se mostró muy superior a Portugal este sábado pese al 0-0 que mandó en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos) como cierre del Grupo K, suficiente para el primer puesto 'cafetero' y el segundo de un cuadro luso que ve complicarse su camino desde dieciseisavos de final del Mundial.

Al cuadro sudamericano solo le faltó el gol, pero la falta de puntería no tuvo peaje ante una Portugal que necesitaba ganar para no citarse con Croacia y meterse en problemas por un camino más exigente. Ser primera, con Ghana esperando, merecía la pena y Colombia se lo ganó con creces en un despliegue físico y técnico.

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Los de Néstor Lorenzo contaron con la calidad de James Rodríguez para lanzar los ataques colombianos, bajo la protección del portento de Jhon Arias. En general, la humedad y el calor de Miami no pareció afectar a una Colombia que dominó desde el principio y tuvo dos claras ocasiones en el primer tiempo de John Córdoba.

Antes del descanso, con un disparo a bocajarro de Bruno Fernandes que sacó Camilo Vargas, pareció reaccionar una Portugal que de nuevo no funcionó en sala de máquinas, irreconocible este Vitinha comparado con el del París Saint-Germain. La consecuencia fue también muy poco de un Cristiano Ronaldo que tampoco apareció en el segundo tiempo, como una isla apartado de sus compañeros.

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Roberto Martínez buscó soluciones con los cambios pero el técnico español no dio con la tecla, decidido finalmente por frenar el avance colombiano más que encontrar el juego de su equipo. Joao Félix hizo la guerra por su cuenta y la entrada de Rafael Leão no estuvo acompañada de balones al delantero, ya que guion fue de una Colombia que, con James a los mandos, asedió sin premio.

Luis Suárez rondó el gol que llegó ya en el descuento por medio de Davinson Sánchez, pero anulado por un fuera de juego de centímetros. No necesitaba la victoria una Colombia que se reafirmó como favorita a llegar lejos en este Mundial, mientras que Portugal, con un camino más exigente, tendrá que resolver muchas dudas.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: COLOMBIA, 0 - PORTUGAL, 0.

--ALINEACIONES:

COLOMBIA: Vargas; Arias (Muñoz, min.87), Davinson, Lucumí, Machado; Puerta, Lerma (Ríos, min.60); Jhon Arias (Castaño, min.76), James (Quintero, min.76), Luis Díaz; Córdoba (Suárez, min.60).

PORTUGAL: Costa; Cancelo (Dalot, descanso), Dias, Veiga, Mendes (Nunes, min.93); Vitinha (Costa, min.70), R. Neves (J. Neves, descanso), Bruno Fernandes; Neto, Joao Félix (Leao, min.70), Ronaldo.

--ÁRBITRO: Alireza Faghani (IRN). Amonestó a Puerta (min.86) por parte de Colombia.

--ESTADIO: Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).