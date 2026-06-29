BT y Verizon crearán una 'joint venture' de conectividad internacional para multinacionales

BT Group y Verizon han firmado un acuerdo para combinar sus respectivas operaciones internacionales empresariales en una 'joint venture' participada al 50%, que estará centrada en ofrecer conectividad internacional a organizaciones multinacionales.

La nueva compañía dará servicio a más de 3.000 clientes en más de 180 países y representará aproximadamente 4.000 millones de dólares de ingresos anuales combinados (3.508 millones de euros al cambio actual).

Según han explicado las compañías en un comunicado, la operación busca crear una plataforma internacional de conectividad con mayor escala, diseñada para un entorno 'cloud-first' y preparada para la adopción de soluciones de inteligencia artificial (IA), con servicios seguros y resilientes adaptados a los requisitos de datos, operación y regulación de las empresas.

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La combinación integrará BT International, especializada en comunicaciones y servicios de red seguros y resilientes para clientes multinacionales, con el negocio internacional de conectividad fija para empresas de Verizon.

Ambos grupos mantendrán derechos de voto iguales en la nueva sociedad, que estará incorporada en el Bailiwick de Jersey y tendrá su sede y residencia fiscal en el Reino Unido, mientras Verizon efectuará a BT un pago de igualación de 625 millones de dólares 548,29 millones de euros).

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La transacción está sujeta a la obtención de autorizaciones regulatorias y otras condiciones habituales de cierre, y se espera que se complete en 2027, momento a partir del cual la 'joint venture' establecerá relaciones comerciales con BT y Verizon para ofrecer servicios integrados transfronterizos, incluidos los mercados de Reino Unido y Estados Unidos.

BT y Verizon han anunciado además el nombramiento de Martijn Blanken como consejero delegado designado de la nueva firma, condicionado a la consumación de la operación, mientras Clive Selley seguirá al frente de BT International durante el proceso de transformación previo al lanzamiento de la empresa conjunta.

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La creación de esta plataforma internacional permitirá a las matrices concentrarse en sus negocios domésticos, al tiempo que refuerza la oferta de conectividad global segura y flexible para grandes corporaciones y clientes multinacionales.