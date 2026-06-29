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Mueren cinco personas en nuevos ataques de Rusia contra la ciudad ucraniana de Dnipró

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Al menos cinco personas han muerto y alrededor de 20 han resultado heridas a causa de nuevos ataques lanzados este lunes por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Dnipró, capital de la provincia de Dnipropetrovsk (este), en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganza, ha indicado que los servicios de rescate han confirmado cuatro muertos en un primer momento, si bien poco después ha fallecido un hombre que resultó herido de gravedad. Asimismo, ha dicho que alrededor de 20 personas han resultado heridas, entre ellas cinco en estado grave.

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Las autoridades rusas no se han pronunciado por ahora sobre el ataque, lanzado en medio de su ofensiva en Ucrania, que tiene su epicentro en el este del país, donde ha logrado diversos avances territoriales durante los últimos meses, sin que los esfuerzos internacionales para mediar un acuerdo de paz hayan fructificado hasta la fecha.

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