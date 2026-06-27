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El rey Felipe VI felicita a la selección española tras la victoria ante Uruguay

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El rey Felipe VI se acercó al vestuario de la selección española de fútbol para felicitar a los jugadores y al cuerpo técnico por la victoria frente a Uruguay (0-1) en la tercera y última jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Junto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, el monarca saludó a los futbolistas y charló con ellos y con el staff de Luis de la Fuente sobre el duelo en el Estadio Akron de Guadalajara (México), que presenció desde la grada.

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España ha terminado como primera del Grupo H y espera rival para su duelo de dieciseisavos, que se jugará el próximo jueves 2 de julio (21.00 horas) en Los Ángeles (Estados Unidos); se medirá con el segundo clasificado del Grupo J, previsiblemente Austria o Argelia.

El jueves, Felipe VI fue recibido en el Palacio Nacional por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y mantuvo una reunión bilateral que escenificó el acercamiento entre ambos países.

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