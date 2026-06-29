Europa, de la tercera categoría española, será el primer rival del Barça en pretemporada

Barcelona (España), 29 jun (EFE).- El histórico CE Europa, equipo del barcelonés barrio de Grácia que milita en Primera RFEF (tercera categoría del fútbol español), será el primer rival del Barça en la pretemporada, ya que se medirá al conjunto de Hansi Flick el 24 de julio en un partido a puerta cerrada en el Ciutat Esportiva barcelonista.

Tres días después, el lunes 27, el Barcelona viajará a Inglaterra para iniciar una estadía de pretemporada en St. George's Park, la casa del fútbol de la Federación Inglesa de Fútbol, ubicada en Staffordshire, en la zona de las Midlands.

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El conjunto escapulado, como se conoce al Europa, jugó las eliminatorias de ascenso a LaLiga Hypermotion (Segunda División), pero cayó ante el Celta Fortuna.

El partido ante el Europa es el segundo encuentro confirmado durante la pretemporada, ya que hace días el Barça anunció la disputa de un amistoso ante el Birmingham City en el St. Andrew's Stadium, programado para el 31 de julio.

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Se prevé que los azulgranas jueguen algún encuentro más durante su estadía en Inglaterra y que se prolongará hasta el 3 de agosto y también la entidad catalana espera cerrar el calendario de amistosos, en la que se incluirá el trofeo Joan Gamper, que se disputará el 19 de agosto frente a un rival por concretar. EFE