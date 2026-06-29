Calendario unificado impulsaría la infrautilizada vacunación en adultos, según estudio apoyado por Consejo de Enfermería

El Consejo General de Enfermería ha apoyado un estudio cuyo autora principal es la enfermera experta en vacunas Raquel García-Flórez Robla, trabajo que muestra que la vacunación de personas adultas en España "es un recurso infrautilizado" y su impulso "pasa por un calendario vacunal unificado y campañas de concienciación que repliquen el 'modelo Covid'".

En concreto, este trabajo, titulado 'Análisis del estado vacunal en España' -que también cuenta con la colaboración de la compañía biofarmacéutica GSK y del Instituto Español de Investigación Enfermera (IEIE) de la citada corporación sanitaria-, según ha señalado esta, "lleva a cabo una revisión exhaustiva de la situación de la vacunación en adultos en la actualidad y busca mecanismos para poder mejorar la situación".

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Con la participación también como autoras de la coordinadora del IEIE, Guadalupe Fontán, y de la integrante del mismo, Susana Montenegro, este informe aborda la cobertura vacunal, la organización de los calendarios y las desigualdades entre comunidades autónomas, entre otros aspectos. "El objetivo es identificar desafíos, barreras y oportunidades para mejorar el escenario actual a través del análisis de las respuestas de 18 expertos en la materia", ha señalado el Consejo General de Enfermería.

"La vacunación es uno de los pilares de prevención en salud", ha expuesto, como principio, Fontán, quien ha añadido que, en población adulta, "que puede llegar a tener una falta percepción del riesgo en este campo", es necesario "apostar por mejorar las políticas y recursos para ampliar las coberturas de vacunación". "Con este trabajo, buscamos mostrar una realidad que nos preocupa, pero que tiene mucho potencial de mejora", ha subrayado.

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En la misma línea, García-Florez Robla ha asegurado que este estudio "permite conocer de forma realista cómo se está desarrollando la vacunación del adulto en España". "Contar con esta fotografía inicial es fundamental para saber desde dónde partimos y poder evaluar en el futuro el impacto real de las estrategias que se vayan implementando, así como medir qué mejoras se consiguen cuando se trabaja de forma más proactiva en captación, seguimiento o sensibilización", ha sostenido.

VISIÓN DE PROFESIONALES DE DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

"Recoger la visión de profesionales de distintas comunidades autónomas aporta, además, una perspectiva muy útil sobre las diferencias organizativas, las necesidades existentes y las oportunidades de mejora", ha continuado, mientras que el director médico del área de Vacunas de GSK, Iñaki Hernáez, ha declarado que, para este laboratorio, "la prevención es un pilar esencial para contribuir a un envejecimiento saludable de la población, especialmente ante el reto demográfico".

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En este sentido, este último ha afirmado que "poder colaborar con los profesionales de Enfermería en iniciativas como esta contribuye a este compromiso en el que se requiere el esfuerzo conjunto de todos los agentes del sistema". Precisamente esta colaboración se ha traducido en datos como el de que el 38,8 por ciento de la población adulta considera prioritaria la vacunación en su grupo de edad, así como el 88,8 por ciento de los expertos encuestados cree que la población no tiene información suficiente respecto a los beneficios de recibir este tipo de inmunizaciones.

Otros resultados obtenidos son que el 77,7 por ciento de la población adulta considera que no es necesario vacunarse y que el 72,2 por ciento no tiene información suficiente para entender las ventajas que tienen las vacunas para su salud en la etapa adulta. Además, más del 70 por ciento de los expertos encuestados opina que hay diferencias significativas entre comunidades autónomas en lo que a vacunación se refiere, especialmente en los calendarios vacunales y grupos de población financiados, por lo que el 100 por cien de estos ve prioritario contar con un único calendario de vacunación unificado en todo el territorio.

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CAPTACIÓN ACTIVA PARA QUIENES CUMPLEN LOS REQUISITOS

Ante lo anterior, el Consejo General de Enfermería ha informado de que este trabajo propone "estrategias de mejora de la situación vacunal en adultos", como "la captación activa para quienes cumplen los requisitos para estas inmunizaciones, la mejor formación de profesionales sanitarios o el uso de nuevas tecnologías". Junto a ello, se analiza "el seguimiento de pautas, la gestión del rechazo a la vacunación, la atención domiciliaria, la calidad de los programas" y "la coordinación y logística", ha explicado.

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Entre las "principales barreras que impiden maximizar el potencial de la vacunación en personas adultas", este trabajo halla también "la desinformación de la población, la falta de percepción del riesgo, el miedo a los efectos secundarios, las barreras organizativas, la falta de implicación de los profesionales sanitarios, los recursos insuficientes, las diferencias territoriales y la falta de campañas de información a la población de manera regular".

Por contra, se muestra la apuesta por "llevar a cabo campañas de sensibilización, formar al personal sanitario, reforzar los sistemas de seguimiento, mejorar la coordinación institucional, centrarse en los grupos de vacunación prioritarios y aprovechar el 'efecto Covid', es decir, integrar las lecciones aprendidas durante la pandemia, especialmente las estrategias exitosas que se aplicaron en aquellos meses".

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Para finalizar, las autoras resumen las concusiones de esta investigación en "que el recurso de la vacunación en adultos está infrautilizado, que falta cultura de la vacunación en España y que persisten las desigualdades entre territorios". Por ello, animan a los actores implicados "a desarrollar e implantar una estrategia nacional de vacunación en adultos coordinada, apostar por la mayor formación del personal sanitario y mejorar la comunicación a gran escala con la población".