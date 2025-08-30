La periodista Rosa Lerchundi, nombrada nueva directora de comunicación de Casa Real a partir de septiembre

La periodista Rosa Lerchundi, jefa de Nacional de informativos de Telecinco, se ha convertido oficialmente en la nueva directora de comunicación de la Casa del Rey, en sustitución de Jordi Gutiérrez, en el cargo desde que Felipe VI ascendió al trono en 2014, según ha publicado este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Licenciada en Periodismo y nacida en San Sebastián en 1965, Lerchundi comenzó su trayectoria en su País Vasco natal en una agencia de televisión en un momento en que la actividad de ETA acaparaba los titulares, para entrar a formar parte de Telecinco en 1999.

En la cadena privada, comenzó su labor como corresponsal política, encargándose de dar seguimiento al Gobierno del entonces presidente José María Aznar, para pasar a ejercer como corresponsal parlamentaria a partir de 2004, puesto que ocupó hasta febrero de 2007, cuando fue nombrada jefa de Nacional.

En su elección para el cargo, según han explicado desde la Casa del Rey, el jefe de la Casa, Camilo Villarino, ha contado también con el respaldo de los Reyes y se ha tenido en cuenta su larga trayectoria profesional.

Lerchundi no será la primera mujer en asumir la responsabilidad de la comunicación de Zarzuela, puesto que ocupó entre 1993 y 2003 Asunción Valdés, durante el reinado de Juan Carlos I. De acuerdo con las fuentes consultadas, el que una mujer fuera quien ocupara el cargo no era una condición, aunque entre los currículos que se han barajado eran mayoría.

JORDI GUTIÉRREZ, UNA DILATADA TRAYECTORIA EN ZARZUELA

Por su parte, Jordi Gutiérrez completa así una dilatada trayectoria en Zarzuela, donde ya había recalado previamente durante el reinado de Juan Carlos I. En esta etapa, entre 1993 y 2009 ejerció como subdirector general de relaciones con los medios de comunicación.

Fue en esos años cuando entabló una estrecha relación con el entonces Príncipe de Asturias, quien decidió al convertirse en monarca en junio de 2014 ponerle al frente de la política comunicativa de la Casa del Rey.

Su salida se enmarca en el proceso de renovación que se inició en febrero de 2024 con el nombramiento del diplomático Camilo Villarino como jefe de la Casa del Rey en sustitución de Jaime Alfonsín.

En este tiempo se han producido ya ocho relevos en los principales puestos de responsabilidad en Zarzuela y Villarino ha considerado que ahora era el momento de renovar el apartado de la comunicación, para traer a la Casa del Rey una nueva perspectiva y también abrir más la información que genera la Familia Real a lo audiovisual y lo digital.

La llegada de Lerchundi a Zarzuela coincidirá con la de la también periodista Marta Carazo, quien ha sido nombrada nueva jefa de la Secretaría de la Reina en sustitución de María Ocaña, quien deja el cargo por motivos personales tras haber sido nombrada en abril de 2024.