El Real Madrid confirma la salida de Hugo González a los Boston Celtics

El alero español Hugo González no seguirá en el Real Madrid la próxima temporada, según confirmó el club blanco a través de un comunicado, informando de que ambas partes llegan a un acuerdo para dar por finalizada su etapa en el equipo, para poner rumbo a los Boston Celtics de la NBA, aunque el jugador se mostró "seguro" de que sus caminos "se cruzarán de nuevo".

"El Real Madrid y Hugo González han acordado dar por finalizada su etapa como jugador de nuestro club", avanzó el Real Madrid, después de que el joven jugador española, de 19 años, fuera elegido en la primera ronda y en el número 28 del Draft de la NBA por los Boston Celtics, con los que jugará la temporada 2025-26.

Desde su llegada en la temporada 2017-18 al Real Madrid, Hugo González formó parte de todos los equipos de la cantera blanca, proclamándose campeón de Europa júnior en dos ocasiones (2023 y 2024). Además, ha sido campeón de España en categoría infantil y cadete.

Como integrante del primer equipo, con el que debutó en 2022, ha ganado cuatro títulos: dos Ligas -la más reciente este reciente curso 2024-25-, una Copa del Rey y una Supercopa. Además, esta temporada, Hugo González ha debutado con la selección española absoluta.

"El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y cariño por su comportamiento ejemplar y su entrega durante todos estos años defendiendo nuestra camiseta, y le desea mucha suerte en su nueva etapa", concluyó el comunicado de la entidad blanca.

El jugador también se despidió del Real Madrid en sus redes sociales. "Quiero dar las gracias a toda la entidad del Real Madrid por su cariño y trato durante estos ocho años y, no menos importante, enseñarme a jugar al baloncesto y formarme con unos valores", empezó su mensaje.

"Esta etapa se cierra hoy y estoy muy orgulloso de haber cumplido un sueño: competir con los mejores jugadores de Europa en el mejor club del mundo. Algo que aquel niño pequeño de once años todavía no ha asumido, pero que jamás podrá devolver a este club por todo lo que hizo por él", expresó.

González recordó que ha entregado "toda" su "vida al Real Madrid". "Me he convertido en el jugador que hoy soy en gran parte por este club y allá donde vaya siempre contará con un madridista más. Lo soy desde que era niño y encendía la televisión para ver a mis ídolos ganar grandes títulos, sin imaginarme que formaría parte de este legendario legado", reveló.

"No me quiero olvidar de todas las personas que me han ayudado durante toda mi carrera: entrenadores, fisioterapeutas, delegados, preparadores físicos, utilleros, prensa, médicos, etc. Esa gente que trabaja muchas veces en la sombra y no se lleva el reconocimiento que merece. Por supuesto, al presidente Florentino Pérez, a Juan Carlos Sánchez, Alberto Herreros, Alberto Angulo y Pablo Sañudo, quienes confiaron en mí desde el primer día", agradeció.

Finalmente, se acordó de la afición madridista y dejó la puerta abierta a un posible regreso en el futuro. "Quiero deciros que nuestros caminos se cruzarán de nuevo, de eso estoy seguro. Mientras tanto, desde la distancia, apoyaré al equipo igual o más que de jugador. Amo al Real Madrid y no puedo estar más agradecido por todo lo que me ha dado. Hasta pronto y mucha suerte", concluyó.