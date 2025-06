Fallece en un tiroteo el actor Jonathan Joss, famoso por su papel en "King of the Hill"

Redacción Internacional, 3 jun (EFE).- El actor estadounidense Jonathan Joss, cuya carrera incluyó papeles en "King of the Hill" (El rey de la colina) o "Parks and Recreation", falleció en un tiroteo en la localidad de San Antonio, Texas (EE.UU), informó la policía del municipio en su cuenta de X.

El suceso se produjo en la noche del domingo y es actualmente investigado por el Departamento de Homicidios de la Policía de Atlanta (APD).

Según la policía, a pesar de las noticias que circulan por las redes sociales de que se trata de un crimen de odio, la investigación no ha encontrado evidencia que indique que el asesinato de Joss esté relacionado con la orientación sexual de la víctima.

Los agentes de la policía acudieron el domingo por la noche al lugar donde se produjo el tiroteo, donde encontraron muerto a Joss, de 59 años, informa Los Angeles Times.

La policía no reveló detalles sobre las causas del tiroteo, pero indicó que los agentes encontraron y arrestaron el lunes al presunto autor, identificado como Sigfredo Álvarez Ceja, de 56 años, bajo sospecha de asesinato, según el diario angelino.

En un mensaje en Facebook, el esposo del actor, Tristan Kern de Gonzales, indicó que su marido y él estuvieron "involucrados en un tiroteo mientras revisábamos el correo en el lugar de nuestra antigua casa. Esa casa fue quemada después de más de dos años de amenazas de personas en la zona que repetidamente nos dijeron que la prenderían fuego. Reportamos estas amenazas a las fuerzas del orden varias veces y no se hizo nada".

"A lo largo de ese tiempo fuimos acosados regularmente por personas que dejaron claro que no aceptaban nuestra relación. Gran parte del acoso fue abiertamente homófobo".

Al parecer mientras estaban allí, según relata en el comunicado, un hombre "se nos acercó. Comenzó a gritarnos insultos homófobos violentos. Entonces levantó un arma y disparó"."Jonathan y yo no teníamos armas", precisó el esposo del actor.

También narró que Joss lo apartó de un empujón, salvándole la vida, y agregó que su esposo "fue asesinado por alguien que no soportaba ver a dos hombres amándose".

Joss, nacido en diciembre de 1965, es conocido por prestar su voz a John Redcorn, vecino de Hank Hill, en la exitosa serie animada "King of the Hill", recuerda el Times.

Además Joss era conocido por interpretar al jefe Ken Hotate, un anciano de Wamapoke y dueño de casinos, en "Parks and Recreation" de la NBC, y también trabajó en otras series de éxito como "Tulsa King", "Ray Donovan", "Friday Night Lights", "ER" y "Charmed". EFE