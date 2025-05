Mónica Pont aclara quién es el hombre con el que la han pillado besándose en Ibiza

¿Está Mónica Pont de nuevo enamorada? Un mes después de su ruptura con el empresario Javier Moro tras varios meses de discreta relación que nunca llegaron a confirmar -aunque se especula que la actriz regresó el pasado enero a Madrid tras seis años residiendo en México apostando por su amor por el presidente de Bodegas Emilio Moro- la actriz ha sido pillada en Ibiza junto a un miserioso acompañante.

Ajena a la presencia de 'paparazzi' siguiendo sus pasos, la protagonista de 'Hostal Royal Manzanares' disfrutó de una escapada a las playas de la isla pitiusa en la que, además de presumir de cuerpo con un escueto bikini de lentejuelas, compartió besos apasionados y confidencias con un hombre de identidad desconocida con el que protagoniza la portada de la revista 'Diez Minutos'.

Unas imágenes que no dejan lugar a dudas y a las que Mónica reaccionaba en directo en el programa en el que colabora, 'TardeAR': "Estos siete años que llevo sola he aprendido a quererme, he aprendido a estar sola y, ahora, para mí no vale cualquiera... cada uno de los hombres con los que he estado me ha enseñado a ser la persona que soy ahora y ahora veo el amor de otra manera, he crecido como persona, como mujer y he aprendido a quererme a mí misma" explicaba, asegurando que "el gran amor de mi vida es rubio, mide 1,95, tiene 21 años y es mi hijo".

"El fin de semana pasado me fue sola a Ibiza, de jueves a domingo, allí quedé con varios amigos, no son españoles... este chico es ruso y es un buen amigo" desvelaba sin entrar en detalles sobre si sus besos significan que podría convertirse en algo más en un futuro.

Tras desmentir que esté de nuevo enamorada, Mónica ha aportado su granito de arena asistiendo a la cena benéfica anual de la Fundación Esperanza y Alegría, y se ha reafirmado ante las cámaras de Europa Press en que el hombre con el que ha sido fotografiada no es su nuevo novio, sino "un amigo, amigo, amigo, amigo". "Mi gran amor es mi hijo, ojos azules, rubio, metro 95" ha insistido con una sonrisa. "Lo bien que estaba yo en México..." ha bromeado.

"Yo ya he aprendido a que me he caído tantas veces, que cuando te caes tantas veces te levantas con más fuerza, pero en todos los aspectos, ¿sabes? Hay que levantarse. La fortaleza del ser humano es levantarse, es caerse y levantarse, y cómo recomponerse cada vez más fuerte, aquello que te levantas más fuerte. Y hay que estar... de todo lo malo se aprende" confiesa, dejando entrever que ha pasado página tras su ruptura con Javier Moro, aunque todavía no esté abierta a volver a enamorarse.

No es el único tema por el que Mónica está en el punto de mira. Hace unos días la actriz anunciaba que ha tomado medidas legales contra su padre, su madre y su hermana por las declaraciones que han hecho sobre ella en diferentes programas de televisión acusándola de haber "abandonado" a su familia.

Muy firme, la artista sostiene que "soy una persona generosa incluso con quien me hace daño. Siempre perdono pero no olvido, porque el daño está ahí". "Siempre me pongo en el lugar de los otros y por eso he actuado como he actuado hasta ahora. Que ha sido en silencio, porque he estado muy callada. Yo mi versión real no la he dado" asegura dolida, evitando dar su versión del conflicto familiar en el que se ha visto envuelta y sobre el que por el momento no piensa decir nada.