El atacante de Salman Rushdie lo llama hipócrita antes de escuchar su sentencia de cárcel

Nueva York, 16 may (EFE).- El joven Hadi Matar, condenado hoy a 25 años de cárcel por atacar a puñaladas al escritor Salman Rushdie en un evento literario en 2022, tomó hoy la palabra poco antes de escuchar la sentencia para llamar a Rushdie "hipócrita", según relataron los medios presentes en la sala en el condado de Chautauqua, extremo norte del estado de Nueva York.

Matar, de 27 años y que durante todo el juicio se negó a declarar para no incriminarse, pidió hoy la palabra para hacer una declaración sobre la libertad de expresión, y fue entonces cuando llamó hipócrita al escritor, que a resultas del ataque perdió un ojo y parte de la movilidad de una mano.

Por su parte, Rushdie -que ha dedicado su último libro 'Knife' (Cuchillo) a aquella agresión- optó por no asistir a esta sesión donde se leyó la sentencia.

Tras pronunciarse la condena, el abogado de oficio de Matar, Nathaniel Barone, se dijo "decepcionado" porque según él Matar no había tratado de asesinar al escritor, como lo demostraba el hecho de que usó un puñal y no un revólver o una bomba, o que los órganos vitales de Rushdie no resultaran afectados.

"Lo que uno espera en cualquier caso, especialmente en un caso como el del señor Matar, es que el sistema funcione para ti", dijo, para expresar que en este caso no había funcionado. EFE.