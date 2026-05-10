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El epidemiólogo de la OMS embarcará en el vuelo de Países Bajos y no hará la cuarentena en el Gómez Ulla

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El epidemiólogo representante de la OMS a bordo del crucero MV Hondius embarcará finalmente en el vuelo con destino a los Países Bajos y no hará la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid como estaba previsto inicialmente.

La ministra de Sanidad, Mónica García, informó este sábado de que el epidemiólogo representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de África viajaría junto a los ciudadanos españoles del crucero en el avión con destino a Madrid para hacer cuarentena en el hospital Gómez Ulla.

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Sin embargo, fuentes del Ministerio de Sanidad han confirmado este domingo que finalmente el epidemiólogo volará en el avión de Países Bajos, que será el segundo en salir del aeropuerto de Tenerife Sur tras el español.

El avión de Países Bajos en el que viajará el epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también transportará a ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación.

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Posteriormente se irán confirmando los siguientes vuelos previstos para este domingo (Canadá, Turquía, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos).

Finalmente, la previsión es que el último vuelo con pasajeros del crucero sea el de Australia y que tenga lugar en la jornada de este lunes con seis personas.

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