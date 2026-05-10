El papa agradece la acogida del pueblo de las Islas Canarias al crucero MV Hondius

Ciudad del Vaticano, 10 may (EFE).- El papa León XIV agradeció este domingo "la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias" por permitir la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

"¡Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de hantavirus", dijo el pontífice en español tras el rezo del Regina Coeli, la oración dominical que sustituye al Ángelus en el tiempo pascual.

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Y añadió: "¡Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas!". EFE

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