La Guardia Civil agradece el apoyo y las condolencias tras la pérdida de los dos agentes en un acto de servicio

La Comandancia de la Guardia Civil de Huelva ha agradecido este domingo a todas las personas, instituciones y organismos que han transmitido sus condolencias tras el fallecimiento de los dos agentes del Instituto Armado en las costas onubenses el pasado viernes, 8 de mayo, durante un acto de servicio contra el narcotráfico, así como el apoyo a los otros compañeros que resultaron heridos en el mismo incidente.

Así lo ha expresado la Benemérita en una nota, donde ha afirmado que "el respaldo recibido en estos difíciles momentos refleja el profundo respeto y la solidaridad hacia la labor de quienes, con entrega y dedicación, velan por la seguridad de todos".

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"Sus mensajes, gestos y muestras de afecto reconfortan a las familias, a los compañeros y a toda la Guardia Civil, recordándonos la importancia de la unidad y el reconocimiento hacia quienes sacrifican tanto por el bienestar de la sociedad", han valorado.

Por ello, la Comandancia ha trasladado su agradecimiento y respeto a todos los que se han sumado al homenaje a la memoria de los compañeros fallecidos, y ha deseado una pronta y completa recuperación a los que se encuentran heridos, "cuyo ejemplo de servicio y compromiso permanecerá siempre entre nosotros".

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Cabe recordar que cientos de onubenses se han unido este pasado sábado al dolor y el luto de la Guardia Civil tras la muerte de dos agentes este viernes al producirse una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva. Así, además de las autoridades y numerosos representantes de diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, han sido muchos los ciudadanos que han querido acudir a la Iglesia de la Concepción de la capital para despedir a los fallecidos en acto de servicio.

Antes de la misa funeral, celebrada a las 12,00 horas, oficiada por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, hasta la capilla ardiente, que se ha dispuesto en la Comandancia de Huelva, se han desplazado numerosas autoridades que han querido transmitir sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a los miembros del Instituto Armado en Huelva, en un ambiente de absoluto respeto y duelo.

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Allí, también han estado presentes miembros de la Policía Nacional, de la Armada, de la Policía Portuaria, Bomberos de Huelva, entre otros cuerpos, e incluso miembros de la Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portugal con la que la Guardia Civil mantienen una estrecha colaboración en su lucha contra el narcotráfico en la zona del río Guadiana, que separa la provincia de Huelva del Algarve portugués.

Así, además de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo --que se encontraban en Huelva acompañando a las familias desde este viernes--, han estado presentes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha remarcado la "triste despedida a dos grandes servidores púlicos, leales a la Guardia Civil y a España"; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero.

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